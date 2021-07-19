Танцювали і малювали на могилах: під Харковом підлітки влаштували вечірку на кладовищі (відео)

Вандали пили алкоголь і зухвало поводилися, а пізніше самі виклали в TikTok відео своїх розваг.

У місті Купʼянськ у Харківській області підлітки влаштували погром на місцевому кладовищі, а відео своїх безчинств розмістили в соціальній мережі TikTok.

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На опублікованих кадрах видно, як неповнолітні розпивають алкоголь, стоячи на могилі, і при цьому пританцьовують. Пізніше в мережі зʼявилися фотографії результату їхнього перебування на кладовищі — діти розбили елементи декору і непристойно розмалювали памʼятники. Також вони викинули квіти, які близькі померлих приносили на могили.

Фото: Харьков NOW

Після публікації матеріалів підлітків почали різко критикувати в соціальних мережах, унаслідок чого вони були змушені піти із соціальних мереж.

Як пише видання "Страна", у звʼязку з подією поліція відкрила кримінальне провадження.

Варто зазначити, що подібні ситуації в Україні відбуваються досить регулярно. На початку липня у Львові дівчата влаштували вечірку на меморіалі Небесної сотні. Вони розпивали спиртні напої і танцювали. За інформацією журналістів, таким способом одна з дівчат вирішила відсвяткувати свій день народження.

Раніше Кременчуцький районний суд Полтавської області визнав винними батьків трьох семикласниць Білецьківського навчально-виховного комплексу, які в напівоголеному вигляді фотографувалися на кладовищі.