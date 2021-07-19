Танцювали і малювали на могилах: під Харковом підлітки влаштували вечірку на кладовищі (відео)
Вандали пили алкоголь і зухвало поводилися, а пізніше самі виклали в TikTok відео своїх розваг.
У місті Купʼянськ у Харківській області підлітки влаштували погром на місцевому кладовищі, а відео своїх безчинств розмістили в соціальній мережі TikTok.
На опублікованих кадрах видно, як неповнолітні розпивають алкоголь, стоячи на могилі, і при цьому пританцьовують. Пізніше в мережі зʼявилися фотографії результату їхнього перебування на кладовищі — діти розбили елементи декору і непристойно розмалювали памʼятники. Також вони викинули квіти, які близькі померлих приносили на могили.
Після публікації матеріалів підлітків почали різко критикувати в соціальних мережах, унаслідок чого вони були змушені піти із соціальних мереж.
Як пише видання "Страна", у звʼязку з подією поліція відкрила кримінальне провадження.
Варто зазначити, що подібні ситуації в Україні відбуваються досить регулярно. На початку липня у Львові дівчата влаштували вечірку на меморіалі Небесної сотні. Вони розпивали спиртні напої і танцювали. За інформацією журналістів, таким способом одна з дівчат вирішила відсвяткувати свій день народження.
Раніше Кременчуцький районний суд Полтавської області визнав винними батьків трьох семикласниць Білецьківського навчально-виховного комплексу, які в напівоголеному вигляді фотографувалися на кладовищі.