Сотни единиц техники и авиация: в Киеве репетируют парад ко Дню независимости (фото, видео)

На Проспекте Победы перекрыли участок дороги и выстроили там колонны военной техники. Из-за этого на ряде улиц образовались пробки.

В среду, 18 августа, проходит репетиция парада в Киеве, приуроченного к 30-й годовщине независимости Украины. Как сообщает PavlovskyNews.

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Репетиция парада в Киеве — кто участвует

Как утверждает Telegram-канал, из-за репетиции парада в Киеве на проспекте Победы перекрыли участок дороги, после чего там выстроились колонны военной техники. Речь идет, в частности, о танках, бронетранспортерах, единицах противовоздушной обороны и так далее. В общей сложности выстроились нескольких сотен единиц боевой техники.

Далее колонна двигается через Большую Васильевскую улицу в сторону улицы Жилянской и выстроиться на Крещатике. Как утверждают журналисты, во время репетиции парада в Киеве техника нанесла повреждения асфальтовому покрытию на Площади Победы.

Фото: Pavlovsky News

"Вести" пишут, что к репетиции парада в Киеве подключилась даже авиация в лице вертолетов и парашютистов. Также пишут о том, что слышны истребители.

Из-за репетиции парада в Киеве, по данным Google Maps, пробки образовались на ул. Большая Житомирская, ул. Юрия Ильенко, ул. Сечевых Стрельцов, проспекте Степана Бандеры, ул. Льва Толстого, бульваре Тараса Шевченко, улице Саперно-Слободской, бульваре Дружбы народов, проспекте Победы и проспекте Валерия Лобановского.

Фото: Скриншот

Более того, существуют трудности при движении рядом со станцией метро "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Университет", "Театральная", "Лукьяновская", "Политехнический институт", "Лыбедская" и "Дружбы народов".

Определенные трудности наблюдаются также рядом со станциями "Осокорки" и "Славутич".

Как сообщалось ранее, в Мариинском парке Киева начали монтаж сцены для празднования Дня Независимости Украины, конструкции устанавливают прямо на могилах участников Октябрьского и Январского восстания.

Также Фокус писал о том, что на сегодня участие первого президента Украины Леонида Кравчука в мероприятиях, приуроченных к 30-й годовщине независимости Украины, не планируется.