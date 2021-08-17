Кравчук впервые за 30 лет не посетит мероприятия ко Дню независимости, – пресс-служба
Ранее первый президент всегда присутствовал на торжествах, посвященных государственному празднику. Недавно он перенес операцию на сердце.
На сегодняшний день участие первого президента Украины Леонида Кравчука в мероприятиях, приуроченных к 30-й годовщине независимости Украины, не планируется. Об этом Фокусу сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева.
"Сейчас ничего не планируем", — сказала она.
На вопрос о самочувствии первого президента, которому в первой половине лета сделали операцию на сердце и который с тех пор не появлялся на публике, Сибирцева ответить не смогла.
"Новостей, к сожалению, нет", — заявила Сибирцева.
Примечательно, что это уже не первое мероприятие, которое Кравчук может не посетить из-за состояния здоровья. Так, в июне он отсутствовал на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-летия украинской Конституции.
Прежде первый глава государства стабильно присутствовал на парадах, приуроченных к годовщине независимости страны вместе с другими экс-президентами. День независимости 2020 года не стал исключением.
Напомним, что именно под председательством Кравчука Верховный Совет Украинской ССР 24 августа 1991 года приняла Акт провозглашения независимости Украины.
Следует отметить, что 12 августа спикер украинской команды переговорщиков в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" заявлял, что возглавляющий ее Кравчук, вероятно, сможет вернуться к работе в ТКГ лишь через несколько месяцев или вовсе к концу года.
Главой делегации от Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу до конца 2021 года может остаться министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом сообщил спикер украинской команды переговорщиков в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
До этого Фокус писал, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце в конце июня. Как заявили медики, первый президент находится в больничной палате и проходит восстановление после хирургического вмешательства.
Далее появилась информация, что Кравчук почти месяц находится в реанимации. Его подключили к аппарату искусственного дыхания. Речь также шла о том, что после тяжелой операции Кравчук ни с кем не общается, а к нему в реанимацию никого не пускают.
Помимо этого, Фокус сообщал, что состояние Леонида Кравчука в реанимации ухудшилось. После операции на сердце и длительного восстановления Леонид Кравчук не может самостоятельно дышать и говорить.