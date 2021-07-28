Состояние Кравчука в реанимации ухудшилось, дышать он уже не может, – СМИ

Плановая операция на сердце завершилась для первого президента осложнениями. Все это время он не может говорить и подключен к аппарату ИВЛ.

Состояние первого президента Украины Леонида Кравчука, который с конца июня находится в реанимации после запланированного операционного вмешательства на сердце, ухудшилось. Об этом сообщает ТСН.

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Сейчас, по словам журналистки, которая побывала в Киевском Институте сердца, дышать самостоятельно экс-руководитель страны не может в принципе. Говорить он тоже не в состоянии.

Сотрудники института комментарии под запись не дают, поскольку с такой просьбой выступили родственники Кравчука.

Фокус обратился к пресс-секретарю первого президента Оксане Сибирцевой, чтобы та подтвердила или опровергнула информацию об ухудшении его состояния, однако ответа так и не получил.

Как сообщалось ранее, Кравчук уже на протяжении месяца находится в реанимации и подключен к вентиляции легких. В пресс-служба эту информацию в целом подтвердили, но никаких деталей раскрывать не стали. В реанимацию к первому президенту никого не пускают.

Ранее Фокус сообщал, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Первого гаранта прооперировали в конце июля, а после хирургического вмешательства его перевели в обычную палату для восстановления.

Также Фокус рассказывал, что первого украинского лидера хотят судить за блокаду Крыма. Оккупационные власти Крыма требуют от Следкома РФ и ФСБ привлечь к ответственности за блокаду полуострова 12 украинцев.