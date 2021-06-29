Леонид Кравчук перенес операцию на сердце, - СМИ

По словам врачей, сейчас первый президент находится в больничной палате, где восстанавливается после хирургического вмешательства.

Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-летия Конституции Украины из-за операции, сообщает Telegram-канал "Политика страны".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным журналистов, первый президент Украины Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

"Операцию сделали в Киеве. Сейчас Леонид Кравчук находится в больничной палате. Он восстанавливается после операции", — говорится в сообщении.

Инсайдеры, ссылаясь на врачей, утверждают, что первый президент Украины Леонид Кравчук после хирургического вмешательства чувствует себя хорошо, а запланированная операция на сердце прошла без каких-либо побочных эффектов.

Официального подтверждения информации о том, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце, пока не было.

Отметим, что первому президенту Украины Леониду Кравчуку в январе исполнилось 87 лет. Он является главой украинской делегации в ТКГ.

[ + – ] Леонид Кравчук перенес операцию на сердце

Ранее Фокус сообщал, что Леонид Кравчук заговорил о разрыве дипотношений с Россией. По словам первого президента, Украина может разорвать дипломатические отношения с Россией, если Москва откажется от переговоров по Донбассу в рамках нормандского или минского форматов.

Также Фокус рассказывал, что Леонид Кравчук готов встретиться с президентом РФ. По словам политика, на встрече с Владимиром Путиным он бы бы высказал свое мнение о "политический элите России" и миссии, которую она выполняет.