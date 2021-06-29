Леонід Кравчук переніс операцію на серці, — ЗМІ
За словами лікарів, наразі перший президент перебуває в лікарняній палаті, де відновлюється після хірургічного втручання.
Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-річчя Конституції України через операцію, повідомляє Telegram-канал "Політика країни".
За даними журналістів, перший президент України Леонід Кравчук переніс операцію на серці.
"Операцію зробили в Києві. Наразі Леонід Кравчук в лікарняній палаті. Він відновлюється після операції", — йдеться в повідомленні.
Інсайдери, посилаючись на лікарів, стверджують, що перший президент України Леонід Кравчук після хірургічного втручання відчуває себе добре, а запланована операція на серці пройшла без будь-яких побічних ефектів.
Офіційного підтвердження інформації про те, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці, поки не було.
Зазначимо, що першому президенту України Леоніду Кравчуку в січні виповнилося 87 років. Він є главою української делегації в ТКГ.
Раніше Фокус повідомляв, що Леонід Кравчук заговорив про розрив дипвідносин з Росією. За словами першого президента, Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією, якщо Москва відмовиться від переговорів щодо Донбасу в рамках нормандського або мінського форматів.
Також Фокус розповідав, що Леонід Кравчук готовий зустрітися з президентом РФ. За словами політика, на зустрічі з Володимиром Путіним він би висловив свою думку про "політичну еліту Росії" і місію, яку вона виконує.