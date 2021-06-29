Леонід Кравчук переніс операцію на серці, — ЗМІ

За словами лікарів, наразі перший президент перебуває в лікарняній палаті, де відновлюється після хірургічного втручання.

Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-річчя Конституції України через операцію, повідомляє Telegram-канал "Політика країни".

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За даними журналістів, перший президент України Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

"Операцію зробили в Києві. Наразі Леонід Кравчук в лікарняній палаті. Він відновлюється після операції", — йдеться в повідомленні.

Інсайдери, посилаючись на лікарів, стверджують, що перший президент України Леонід Кравчук після хірургічного втручання відчуває себе добре, а запланована операція на серці пройшла без будь-яких побічних ефектів.

Офіційного підтвердження інформації про те, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці, поки не було.

Зазначимо, що першому президенту України Леоніду Кравчуку в січні виповнилося 87 років. Він є главою української делегації в ТКГ.

[ + – ] Леонід Кравчук переніс операцію на серці

Раніше Фокус повідомляв, що Леонід Кравчук заговорив про розрив дипвідносин з Росією. За словами першого президента, Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією, якщо Москва відмовиться від переговорів щодо Донбасу в рамках нормандського або мінського форматів.

Також Фокус розповідав, що Леонід Кравчук готовий зустрітися з президентом РФ. За словами політика, на зустрічі з Володимиром Путіним він би висловив свою думку про "політичну еліту Росії" і місію, яку вона виконує.