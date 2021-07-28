Стан Кравчука в реанімації погіршився, дихати він уже не може, — ЗМІ

Планова операція на серці завершилася для першого президента ускладненнями. Весь цей час він не може говорити і підключений до апарату ШВЛ.

Стан першого президента України Леоніда Кравчука, який з кінця червня перебуває в реанімації після запланованого операційного втручання на серці, погіршився. Про це повідомляє ТСН.

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Зараз, за словами журналістки, яка побувала в Київському Інституті серця, дихати самостійно екскерівник країни не може в принципі. Говорити він теж не в змозі.

Співробітники інституту коментарі під запис не дають, оскільки з таким проханням виступили родичі Кравчука.

Фокус звернувся до прессекретарки першого президента Оксани Сибірцевої, щоб та підтвердила або спростувала інформацію про погіршення його стану, проте відповіді так і не отримав.

Як повідомлялося раніше, Кравчук вже протягом місяця перебуває в реанімації та підключений до вентиляції легенів. У пресслужбі цю інформацію в цілому підтвердили, але ніяких деталей розкривати не стали. У реанімацію до першого президента нікого не пускають.

Раніше Фокус повідомляв, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Першого гаранта прооперували наприкінці липня, а після хірургічного втручання його перевели в звичайну палату для відновлення.

Також Фокус розповідав, що першого українського лідера хочуть судити за блокаду Криму. Окупаційна влада Криму вимагає від Слідкому РФ та ФСБ притягнути до відповідальності за блокаду півострова 12 українців.