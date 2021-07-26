"Він не говорить": Леонід Кравчук майже місяць перебуває в реанімації після операції на серці

Першого президента підключили до апарату штучного дихання. Після важкої операції Кравчук ні з ким не спілкується, а до нього в реанімацію нікого не пускають.

Перший президент України і глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук майже місяць перебуває в реанімації після операції на серці, повідомила в коментарі Фокусу помічниця політика Оксана Сибірцева.

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На запитання журналіста, чи дійсно його після операції на серці підключили до апарату ШВЛ і перевели в реанімацію, Оксана Сибірцева відповіла: "Добрий день. Усе, як написали в ЗМІ. Ми, на жаль, не маємо ніякої інформації, і коментарі давати не можемо".

Помічниця першого президента також не володіє інформацією про зміну стану здоров'я Леоніда Кравчука.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович також відмовився розповідати Фокусу інформацію про стан здоров'я Леоніда Кравчука. Також він не став говорити, чи дійсно він у реанімації.

"Він особисто просив мене цю тему не коментувати. Я стримую слово", — повідомив Арестович.

У коментарі виданню "Комсомольська правда в Україні" Оксана Сибірцева, посилаючись на конфіденційність, відмовилася назвати лікарню, у якій лежить колишній гарант.

За її словами, перший глава держави переніс складну операцію на серці й оперувати Леоніда Кравчука потрібно було терміново. Динаміка одужання, враховуючи вік політика, дуже повільна. Помічниця політика запевнила, що перший президент України забезпечений усім медичним комплексом.

"Він не говорить і не спілкується ні з ким. У реанімацію ніхто не має доступу. Але ми всі віримо в краще", — додала Сибірцева.

Першим інформацію про те, що перший лідер країни все ще перебуває в реанімації, повідомив 24 канал. Обізнані джерела журналістів стверджували, що експрезидента України підключили до апарату ШВЛ.

Раніше Фокус повідомляв, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Першого гаранта прооперували в кінці липня, а після хірургічного втручання його перевели у звичайну палату для відновлення.

Також Фокус розповідав, що першого українського лідера хочуть судити за блокаду Криму. Окупаційна влада Криму вимагає від Слідкому РФ і ФСБ притягнути до відповідальності за блокаду півострова 12 українців.