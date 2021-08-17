Кравчук уперше за 30 років не відвідає заходи до Дня незалежності, — пресслужба
Раніше перший президент завжди був присутній на урочистостях, присвячених державному святу. Нещодавно він переніс операцію на серці.
На сьогодні участь першого президента України Леоніда Кравчука в заходах, приурочених до 30-ї річниці незалежності України, не планується. Про це Фокусу повідомила його прессекретарка Оксана Сибірцева.
"Зараз нічого не плануємо", — сказала вона.
На запитання про самопочуття першого президента, якому в першій половині літа зробили операцію на серці і який з тих пір не з'являвся на публіці, Сибірцева відповісти не змогла.
"Новин, на жаль, немає", — заявила Сибірцева.
Примітно, що це вже не перший захід, який Кравчук може не відвідати через стан здоров'я. Так, у червні він був відсутній на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 25-річчя української Конституції.
Перш перший глава держави стабільно був присутній на парадах, приурочених до річниці незалежності країни, разом з іншими експрезидентами. День незалежності 2020 року не став винятком.
Нагадаємо, що саме під головуванням Кравчука Верховна Рада Української РСР 24 серпня 1991 року ухвалила Акт проголошення незалежності України.
Варто зазначити, що 12 серпня спікер української команди переговорників у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Донбасом Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" заявляв, що Кравчук, який очолює її, ймовірно, зможе повернутися до роботи в ТКГ лише через кілька місяців або зовсім до кінця року.
Главою делегації від України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу до кінця 2021 року може залишитися міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Про це повідомив спікер української команди переговорників в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".
До цього Фокус писав, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці в кінці червня. Як заявили медики, перший президент перебуває в лікарняній палаті і проходить відновлення після хірургічного втручання.
Далі з'явилася інформація, що Кравчук майже місяць перебуває в реанімації. Його підключили до апарату штучного дихання. Мова також йшла про те, що після важкої операції Кравчук ні з ким не спілкується, а до нього в реанімацію нікого не пускають.
Крім цього, Фокус повідомляв, що стан Леоніда Кравчука в реанімації погіршився. Після операції на серці і тривалого відновлення Леонід Кравчук не може самостійно дихати і говорити.