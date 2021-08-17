Кравчук уперше за 30 років не відвідає заходи до Дня незалежності, — пресслужба

Раніше перший президент завжди був присутній на урочистостях, присвячених державному святу. Нещодавно він переніс операцію на серці.

На сьогодні участь першого президента України Леоніда Кравчука в заходах, приурочених до 30-ї річниці незалежності України, не планується. Про це Фокусу повідомила його прессекретарка Оксана Сибірцева.

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"Зараз нічого не плануємо", — сказала вона.

На запитання про самопочуття першого президента, якому в першій половині літа зробили операцію на серці і який з тих пір не з'являвся на публіці, Сибірцева відповісти не змогла.

"Новин, на жаль, немає", — заявила Сибірцева.

Примітно, що це вже не перший захід, який Кравчук може не відвідати через стан здоров'я. Так, у червні він був відсутній на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 25-річчя української Конституції.

[ + – ] Леонід Кравчук на святкуванні Дня незалежності у 2020 році Фото: Скриншот

Перш перший глава держави стабільно був присутній на парадах, приурочених до річниці незалежності країни, разом з іншими експрезидентами. День незалежності 2020 року не став винятком.

[ + – ] 2020 рік

[ + – ] Президенти України Віктор Ющенко, Леонід Кучма і Леонід Кравчук у 2017 році Фото: Скриншот

Нагадаємо, що саме під головуванням Кравчука Верховна Рада Української РСР 24 серпня 1991 року ухвалила Акт проголошення незалежності України.

[ + – ] Кравчук у Верховній Раді Української РСР Фото: Открытые источники

Варто зазначити, що 12 серпня спікер української команди переговорників у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Донбасом Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" заявляв, що Кравчук, який очолює її, ймовірно, зможе повернутися до роботи в ТКГ лише через кілька місяців або зовсім до кінця року.

Главою делегації від України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу до кінця 2021 року може залишитися міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Про це повідомив спікер української команди переговорників в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".

До цього Фокус писав, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці в кінці червня. Як заявили медики, перший президент перебуває в лікарняній палаті і проходить відновлення після хірургічного втручання.

Далі з'явилася інформація, що Кравчук майже місяць перебуває в реанімації. Його підключили до апарату штучного дихання. Мова також йшла про те, що після важкої операції Кравчук ні з ким не спілкується, а до нього в реанімацію нікого не пускають.

Крім цього, Фокус повідомляв, що стан Леоніда Кравчука в реанімації погіршився. Після операції на серці і тривалого відновлення Леонід Кравчук не може самостійно дихати і говорити.