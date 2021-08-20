Українські військові знову прокричали "Путін х ** ло" на репетиції параду в Києві (відео)

Це вже другий випадок, коли військовослужбовці використовують відоме гасло під час підготовки до святкового заходу на День незалежності.

У п'ятницю, 20 серпня, під час нової репетиції святкового параду до Дня Незалежності в Києві, українські військовослужбовці знову прокричали гасло про президента Російської Федерації "Путін х ** ло". Відповідне відео у своєму Facebook виклав колишній народний депутат Борислав Береза.

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[ + – ] Українські військові викрикують гасло "Путін — х ** ло"

"Патрульна поліція, десантура і морські піхотинці чітко дали визначення Путіну (...) Підозрюю, що (Ольга) Скабєєва (російська пропагандистка, яка розкритикувала виконання цієї пісні українськими військовими під час минулої репетиції — ред.) сьогодні остаточно шизанеться", — написав політик.

Зазначимо, що вперше кричалку "Путін х ** ло" виконали вболівальники футбольного клубу "Металіст" і донецького "Шахтаря" 30 березня 2014 року після окупації Росією Криму. Після цього гасло отримало широку популярність в інтернеті.

Нагадаємо, минулого разу про виконання цієї кричалки під час репетиції параду до Дня Незалежності ми писали 19 серпня.

Раніше, 7 серпня, Шевченківський районний суд Києва відправив ймовірного автора хіта "Путін — х ** ло" Сергія Величка та інших членів "Нацкорпусу" в СІЗО за підозрою у вимаганні та залякуванні підприємців.