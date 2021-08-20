Украинские военные снова прокричали "Путин х**ло" на репетиции парада в Киеве (видео)

Это уже второй случай, когда военнослужащие используют известный лозунг во время подготовки к праздничному мероприятию на День независимости.

В пятницу, 20 августа, во время новой репетиции праздничного парада ко Дню независимости в Киеве, украинские военнослужащие снова прокричали лозунг про президента Российской Федерации "Путин х**ло". Соответствующее видео в своем Facebook выложил бывший народный депутат Борислав Береза.

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[ + – ] Украинские военные выкрикивают лозунг "Путин — х**ло"

"Патрульная полиция, десантура и морские пехотинцы четко дали определение Путину (…) Подозреваю, что (Ольга) Скабеева (российская пропагандистка, которая раскритиковала исполнение этой песни украинскими военными во время прошлой репетиции — ред.) сегодня окончательно шизанется", — написал политик.

Отметим, что впервые кричалку "Путин х**ло" исполнили болельщики футбольного клуба "Металлист" и донецкого "Шахтера" 30 марта 2014 года после оккупации Россией Крыма. После этого лозунг получил широкую популярность в интернете.

Напомним, в прошлый раз об исполнении этой кричалки во время репетиции парада ко Дню независимости мы писали 19 августа.

Ранее, 7 августа, Шевченковский районный суд Киева отправил предполагаемого автора хита "Путин — х**ло" Сергея Величко и других членов "Нацкорпуса" в СИЗО по подозрению в вымогательстве и запугивании предпринимателей.