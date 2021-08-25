Bayraktar TB2 показал парад на День независимости с многокилометровой высоты (видео)

БПЛА снял прохождение военной техники по Крещатику, при этом видео получилось отличного качества.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 Вооруженных сил Украины снял парад на Крещатике в честь Дня независимости с другого ракурса, сообщает Defense Express.

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С помощью оптико-электронной аппаратуры БПЛА парад удалось снять с воздуха.

При этом, по данным издания, съемка этого видео происходила в 10 километрах от Крещатика в Киеве. Для ее выполнения, судя по данным сайта Flightradar24, Bayraktar летел от Николаева до Киева без промежуточных посадок.

[ + – ] Данные Flightradar24

Defense Express отмечает, что столь качественная "картинка", сделанная на расстоянии в несколько километров, говорит о том, что беспилотники способны выполнять разведывательные задачи без угрозы попасть под поражение средствами противовоздушной обороны.

[ + – ] Кадры парада, снятые беспилотником Bayraktar TB2

Напомним, турецкий беспилотник Bayraktar TB2 принял участие на параде к 30-й годовщине Независимости Украины. Беспилотник провез по улицам столицы тягач КрАЗ.

Также известно, что производитель БПЛА Bayrak Makina намерен ближайшее время устанавливать украинские двигатели во все свои беспилотники.

Фокус писал о том, что в распоряжение ВМС Украины в июле прибыл первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2.