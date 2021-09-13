Украина может утроить количество ударных БПЛА Bayraktar в армии, - Залужный (фото)

По словам главнокомандующего ВСУ, Минобороны планирует в придачу к имеющимся 12, докупить еще 24 беспилотника.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью восточноевропейскому бюро издания Report о планах Минобороны в приобретении турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2.

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В 2021-2022 году армия планирует закупить 4 (по 6 беспилотников) комплекса БПЛА, после чего в армию будут поступать отечественные аналоги беспилотников. В систему, помимо самих беспилотников, входят станции для управления ними, а также мобильные переносные терминалы. Терминалы не позволяют управлять БПЛА, но позволяет видеть с них картинку в реальном времени.

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Ныне в войсках есть две системы Bayraktar TB2 в общем количестве 12 штук, но вместе с этим ими нужно научиться правильно пользоваться.

"Во-первых, нам надо научиться эффективно с ними работать. Во-вторых, нам надо знать тактику их применения. Мы должны комплексно подойти к этому вопросу. Недостаточно просто приобрести Bayraktar TB2. Сейчас мы учимся пользоваться этой техникой. Если честно, было бы удобнее, если бы мы имели опыт Азербайджана. Я признаю, к сожалению, мы мало что знаем из этого опыта ", — рассказал Залужный.

[ + – ] Bayraktar TB2 на параде в Киеве Фото: Скриншот

Bayraktar TB2 — ударный беспилотный летательный аппарат, который производится Турцией с 2014 года. Время полета до 24 часов, радиус действия — 150 или 300 км. Его максимальная скорость — 222 км/ч. Может нести на себе противотанковые неуправляемые ракеты и авиабомбы весом до 55 килограмм.

Напомним, 15 июля ВМС Украины получили улучшенные Bayraktar TB2 с удвоенной дальностью.

Отметим, что беспилотник Bayraktar TB2 показал парад на День независимости с многокилометровой высоты.