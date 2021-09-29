Чекали цього дуже довго. Туреччина побудує центр експлуатації Bayraktar в Україні (фото)

Надалі планується ціла мережа подібних центрів по всій країні. Наступним кроком має стати налагодження виробництва БПЛА в Україні.

Міністр оборони України Андрій Таран і гендиректор компанії Bayraktar Savunma Халук Байрактар підписали Меморандум про будівництво спільного центру для навчання та випробувань безпілотників Bayraktar TB2. Про це повідомляється на сайті президента.

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Новий центр побудують поблизу Василькова (Київська область) на землях, що належать Міноборони. У центрі проводитимуть обслуговування, поточний ремонт і модернізацію БПЛА виробництва Bayraktar. Також у навчально-випробувальному центрі навчатимуть персонал для експлуатації безпілотників.

[ + – ] (Зліва направо) Халук Байрактар, Володимир Зеленський, Андрій Таран Фото: Офис президента

Наступним етапом, як вказують у публікації, буде виробництво турецьких безпілотників в Україні. Для цього Bayraktar планує інвестувати власні кошти в будівництво заводу, на якому працюватимуть українські фахівці. Надалі планується спорудження цілої низки подібних центрів по всій Україні.

"Ми чекали цього моменту дуже довго. Це дуже важлива подія для нас. Це реально великий крок уперед", — заявив Володимир Зеленський, який також був присутній на церемонії підписання Меморандуму.

Нагадаємо, 17 вересня Член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін повідомив, що під Києвом побудують центр для навчання персоналу до Bayraktar TB2.

Відзначимо, що за словами головнокомандувача ЗСУ Залужного, Україна може закупити ще 24 турецьких БПЛА