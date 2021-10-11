У Туреччині показали перший у світі квадрокоптер із лазерною зброєю (фото)
Дрон призначений для дистанційного розмінування мінних полів. У процесі випробувань він за 10 сек. пробив 3-мм вуглецеву пластину зі 100-метрової висоти.
Турецькі компанії TÜBİTAK та ASISGUARD розробили перший в світі квадрокоптер із лазерним озброєнням Eren. Про це повідомляє інформ-агентство Anadolu.
Повідомляється, що розробка не має аналогів у світі. За допомогою лазера вона здатна уражати вибухонебезпечні елементи в польових умовах. Його планують використовувати для розмінування територій.
За словами комісара Айкута Ероглу, дрон уже пройшов випробування, під час яких відкривався вогонь по цілях.
"Наш дрон із лазерним озброєнням, названий нашим міністром внутрішніх справ Сулейманом Сойлу Ерен (на посаді з 2016 року, — Фокус), може знищувати бомби за допомогою лазера. Під час навчань він стріляв на певну дальність та із зазначеної висоти. Ми домоглися успішних результатів під час стрільби по вуглецевій сталі", — розповів Ероглу.
Він додав, що лазер зміг пробити 3-мм пластину з вуглецевої сталі з 500 метрів за 90 секунд, потім за 30 секунд із 300 метрів і за 10 секунд зі 100 метрів.
Міністерству оборони рекомендуватимуть закупити дрони вже в 2022 році після доопрацювання недоліків, виявлених у процесі випробувань.
Нагадаємо, ВПС США отримали на випробування лазерну установку для літака AC-130J потужністю 60-кіловат. Також у Туреччині створили боєприпас, який баражує, для знищення ворожих БПЛА.