У Туреччині показали перший у світі квадрокоптер із лазерною зброєю (фото)

Дрон призначений для дистанційного розмінування мінних полів. У процесі випробувань він за 10 сек. пробив 3-мм вуглецеву пластину зі 100-метрової висоти.

Турецькі компанії TÜBİTAK та ASISGUARD розробили перший в світі квадрокоптер із лазерним озброєнням Eren. Про це повідомляє інформ-агентство Anadolu.

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Повідомляється, що розробка не має аналогів у світі. За допомогою лазера вона здатна уражати вибухонебезпечні елементи в польових умовах. Його планують використовувати для розмінування територій.

За словами комісара Айкута Ероглу, дрон уже пройшов випробування, під час яких відкривався вогонь по цілях.

[ + – ] БПЛА названий на честь глави МВС Сулеймана Сойлу Ерена Фото: Anadolu

"Наш дрон із лазерним озброєнням, названий нашим міністром внутрішніх справ Сулейманом Сойлу Ерен (на посаді з 2016 року, — Фокус), може знищувати бомби за допомогою лазера. Під час навчань він стріляв на певну дальність та із зазначеної висоти. Ми домоглися успішних результатів під час стрільби по вуглецевій сталі", — розповів Ероглу.

Він додав, що лазер зміг пробити 3-мм пластину з вуглецевої сталі з 500 метрів за 90 секунд, потім за 30 секунд із 300 метрів і за 10 секунд зі 100 метрів.

[ + – ] Пластина, по якій вівся вогонь на випробуваннях Фото: скриншот

Міністерству оборони рекомендуватимуть закупити дрони вже в 2022 році після доопрацювання недоліків, виявлених у процесі випробувань.

Нагадаємо, ВПС США отримали на випробування лазерну установку для літака AC-130J потужністю 60-кіловат. Також у Туреччині створили боєприпас, який баражує, для знищення ворожих БПЛА.