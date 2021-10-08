"Готова до використання": ВПС США отримали на випробування лазерну установку для літака (фото)

60-кіловатна лазерна установка здатна абсолютно безшумно вести вогонь по наземних цілях.

ВПС США отримали перший прототип бортового лазера AHEL, який повинен проходити льотні випробування на літаку AC-130J Ghostrider у 2022 фінансовому році. Про це повідомляє мілітарі-відділ The Drive.

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Бойовий лазер розроблений компанією Lockheed Marin. Нове озброєння повинне розширити арсенал озброєння AC-130J. Лазер дозволить безшумно вести вогонь по наземних цілях із повітря. Для управління розробкою літак необхідно модернізувати, щоб додати в нього систему управління.

[ + – ] Внизу літака лазерна установка AHEL Фото: U.S. Air Force

"Наша технологія готова до використання вже сьогодні", — заявив віце-президент Lockheed Martin Advanced Product Solutions Рік Кордаро.

Наразі точної інформації про те, коли почнуться випробування лазерної зброї, немає. Але в Командуванні спецоперацій США сподіваються почати їх у 2022 фінансовому році, який почався в цьому місяці. Потужність установки становитиме, як і в подібного лазера у ВМС — 60 кіловат. Однак надалі потужність можуть підвищити до 150 кіловат.

AC-130J — це літак підтримки підрозділів на полі бою, розроблений на базі транспортника С-130. На його озброєнні є 105-мм гаубиця, 30-мм гармата Bushmaster. Під крилами він також може переносити ракети Hellfire і різні авіабомби.

Повідомляється, що спочатку AHEL повинен був потрапити у війська ще наприкінці 2020 року, але розробники не встигли підігнати установку під вимоги військових. Також стверджується, що основне досягнення у лазері — це те, що він став твердотілим, а не хімічним. Це означає меншу вагу, розміри і відсутність енерговитратної системи охолодження.

Нагадаємо, на американському есмінці помітили лазерну установку ODIN, яка покликана боротися з дрона.

Раніше стало відомо, що Northrop Grunmann припинила розробку лазерної зброї для системи ППО армії США через низку проблем з установкою.