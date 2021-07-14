Велика не наукова фантастика. На американському есмінці помітили лазерну установку ODIN (фото)

Подібне озброєння вже є на трьох кораблях ВМС США, до 2023 його планують встановити на ще 7.

На кораблі USS Stockdale DDG-106 журналісти запамʼятали лазерну установку Optical Dazzling Interdictor (ODIN). Про це повідомляє The Drive.

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ODIN — це лазерна установка малої потужності, покликана боротися з дрона. Принцип її дії полягає в засліпленні датчиків дрона, шляхом наведення потужного лазерного променя на нього. Це мало б знищувати БПЛА, а не перешкоджати їхній роботі.

Наразі в США працюють над розширенням можливостей лазерної системи, наприклад, щоб вона стала ефективною і проти протикорабельних ракет, і бортових систем кораблів. ODIN, як пишуть у виданні, уже встановлений на 3 есмінцях, а в планах встановити ще на 7 у 2023 році.

[ + – ] Установка ODIN Фото: the drive

"Розробка і впровадження нових технологій, таких як спрямований промінь і високошвидкісні снаряди, не є науковою фантастикою — вони існують уже сьогодні", — заявив глава Військово-морських операцій адмірал Майкл Гілд.

Повідомляється, що ODIN є частиною більш потужного проекту HELIOS, які поєднує в собі більш потужні лазери. А в подальшому установки планують встановити на авіаносці.

Нагадаємо, китайські ЗМІ писали, що США розробляє електромагнітну зброю.

Зазначимо, що в США розробляють винищувач 6 покоління, на його розробку військові запросили на 623 млн більше, ніж у 2021 році.