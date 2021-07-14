Большая не научная фантастика. На американском эсминце заметили лазерную установку ODIN (фото)

Подобное вооружение уже есть на трех кораблях ВМС США, а до 2023 года ее планируют установить на еще 7.

На корабле USS Stockdale DDG-106 журналисты запечатлели лазерную установку Optical Dazzling Interdictor (ODIN). Об этом сообщает The Drive.

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ODIN — это лазерная установка малой мощности, призванная бороться с дронами. Принцип ее действия заключается в ослеплении датчиков дрона, путем наведения мощного лазерного луча на него. Это должно не уничтожать БПЛА, а препятствовать их работе.

На данный момент в США работают над расширением возможностей лазерной системы, например, чтобы она стала эффективной и против противокорабельных ракет, и бортовых систем кораблей. ODIN, как пишут в издании, уже установлен на 3 эсминцах, а в планах установить еще на 7 в 2023 году.

[ + – ] установка ODIN Фото: the drive

"Разработка и внедрение новых технологий, таких как направленный луч и высокоскоростные снаряды, не являются научной фантастикой — они существуют уже сегодня", — заявил глава Военно-морских операций адмирал Майкл Гилдей.

Сообщается, что ODIN является частью более мощного проекта HELIOS, которые сочетающий в себя более мощные лазеры. А в дальнейшем установки планируют установить на авианосцы.

Напомним, китайские СМИ писали, что США разрабатывает электромагнитное оружие.

Отметим, что в США разрабатывают истребитель 6 поколения, на его разработку военные запросили на 623 млн больше, чем в 2021 году.