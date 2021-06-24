Скорость F-22 и оснащение F-35: в США ведут разработку истребителя 6 поколения

На 2022 год для программы по созданию самолета американские ВВС уже запросили на $623 млн больше, чем в прошлом году. Общие расходы могут достичь — $1,5 млрд.

Военно-воздушные силы США запрашивают увеличение бюджета на программу по разработке истребителя нового поколения. Об этом сообщает National Interest.

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На 2022 год военные ВВС запрашивают 1,5 млрд долларов для программы Next Generation Air Dominance по разработке истребителей-невидимок. Это на 623 млн больше, чем в прошлом году. В издании предполагают, что это может свидетельствовать об амбициозных планах в отношении нового самолета.

Начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун заявлял, что уже сейчас могут быть два варианта самолета. Более крупный борт для операций в Тихом океане, с большим запасом топлива, дальности полета и выносливости. И меньший по размеру вариант, который потенциально может быть более маневренным. Этот вариант может быть более "европейским", то есть не сталкиваться с задачами, которые существуют на Тихоокеанском театре военных действий.

В издании предполагают, что истребитель 6 поколения может обладать особенными характеристиками и возможностями. Самолет мог бы иметь большую скорость, маневренность и превосходство в воздухе, что и F-22, и больший набор датчиков с ИИ, возможностями разведки и наблюдения, как у F-35. Вероятно, приоритет инженеры отдадут решениям, которые можно будет быстро обновить. Например, поменять вооружение, датчики или ПО, улучшающие характеристики.

Напомним, на китайском авианосце "засветился" новый китайский истребитель 5 поколения Shenyang FC-31. Также в апреле Южная Корея презентовала свой первый истребитель KF-21, который они разрабатывали совместно с Индонезией.