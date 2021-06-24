Скорость F-22 и оснащение F-35: в США ведут разработку истребителя 6 поколения
На 2022 год для программы по созданию самолета американские ВВС уже запросили на $623 млн больше, чем в прошлом году. Общие расходы могут достичь — $1,5 млрд.
Военно-воздушные силы США запрашивают увеличение бюджета на программу по разработке истребителя нового поколения. Об этом сообщает National Interest.
На 2022 год военные ВВС запрашивают 1,5 млрд долларов для программы Next Generation Air Dominance по разработке истребителей-невидимок. Это на 623 млн больше, чем в прошлом году. В издании предполагают, что это может свидетельствовать об амбициозных планах в отношении нового самолета.
Начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун заявлял, что уже сейчас могут быть два варианта самолета. Более крупный борт для операций в Тихом океане, с большим запасом топлива, дальности полета и выносливости. И меньший по размеру вариант, который потенциально может быть более маневренным. Этот вариант может быть более "европейским", то есть не сталкиваться с задачами, которые существуют на Тихоокеанском театре военных действий.
В издании предполагают, что истребитель 6 поколения может обладать особенными характеристиками и возможностями. Самолет мог бы иметь большую скорость, маневренность и превосходство в воздухе, что и F-22, и больший набор датчиков с ИИ, возможностями разведки и наблюдения, как у F-35. Вероятно, приоритет инженеры отдадут решениям, которые можно будет быстро обновить. Например, поменять вооружение, датчики или ПО, улучшающие характеристики.
Напомним, на китайском авианосце "засветился" новый китайский истребитель 5 поколения Shenyang FC-31. Также в апреле Южная Корея презентовала свой первый истребитель KF-21, который они разрабатывали совместно с Индонезией.