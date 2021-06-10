Теперь и палубный: один из китайских истребителей 5 поколения "засветился" на авианосце

Китайская армия, как считают журналисты, планирует использовать самолет для авианосцев.

На макете нового авианосца США засветился истребитель-невидимка Shenyang FC-31. Об этом сообщает Defense News.

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Использование истребителя на авианосце, как считают в издании, свидетельствует о том, что Китай может его использовать на своих кораблях.

Первоначально проект FC-31 был создан частным предприятием Shenyang Aircraft Company еще в 2012 году, но успеха разработка не получила. Но в 2016 году самолет выбрали для разработки первого авианосного истребителя.

Конструкция FC-31 выполнена по стелс-технологиям, он имеет малозаметные воздухозаборники и внутренний отсек для оружия.

Авианосец получит обновленную систему запуска самолетов с палубы. Впервые для китайской армии будет использован не угловой трамплин для запуска самолета, а специальная катапульта.

Достроить авианосец КНР планирует к 2023 году.

Напомним, в апреле Южная Корея презентовала свой первый истребитель KF-21, который они разрабатывали совместно с Индонезией.