Тепер і палубний: один із китайських винищувачів 5 покоління "засвітився" на авіаносці

Китайська армія, як вважають журналісти, планує використовувати літак для авіаносців.

На макеті нового авіаносця США засвітився винищувач-невидимка Shenyang FC-31. Про це повідомляє Defense News.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Використання винищувача на авіаносці, як вважають у виданні, свідчить про те, що Китай може його використовувати на своїх кораблях.

Спочатку проект FC-31 був створений приватним підприємством Shenyang Aircraft Company ще в 2012 році, але успіху розробка не отримала. Але в 2016 році літак вибрали для розробки першого авіаносного винищувача.

Конструкція FC-31 виконана за стелс-технологіями, він має малопомітні повітрозабірники і внутрішній відсік для зброї.

Авіаносець отримає оновлену систему запуску літаків із палуби. Вперше для китайської армії буде використаний не кутовий трамплін для запуску літака, а спеціальна катапульта.

Добудувати авіаносець КНР планує до 2023 року.

Нагадаємо, в квітні Південна Корея презентувала свій перший винищувач KF-21, який вони розробляли спільно з Індонезією.