Швидкість F-22 й оснащення F-35: у США ведуть розробку винищувача 6 покоління

На 2022 рік для програми зі створення літака американські ВПС вже запросили на $623 млн більше, ніж у минулому році. Загальні витрати можуть досягти — $1,5 млрд.

Військово-повітряні сили США просять збільшення бюджету на програму з розробки винищувача нового покоління. Про це повідомляє National Interest.

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На 2022 рік військові ВВС просять 1,5 млрд доларів для програми Next Generation Air Dominance із розробки винищувачів-невидимок. Це на 623 млн більше, ніж у минулому році. У виданні припускають, що це може свідчити про амбітні плани щодо нового літака.

Начальник штабу ВПС генерал Чарльз Браун заявляв, що вже зараз можуть бути два варіанти літака. Більший борт для операцій в Тихому океані, з великим запасом палива, дальності польоту та витривалості. І менший за розміром варіант, який потенційно може бути більш маневреним. Цей варіант може бути більш "європейським", тобто не стикатися із завданнями, які існують на Тихоокеанському театрі військових дій.

У виданні припускають, що винищувач 6 покоління може володіти особливими характеристиками і можливостями. Літак міг би мати велику швидкість, маневреність і перевагу в повітрі, що й F-22, і більший набір датчиків зі ШІ, можливостями розвідки і спостереження, як в F-35. Ймовірно, пріоритет інженери віддадуть рішенням, які можна буде швидко оновити. Наприклад, змінити озброєння, датчики або ПЗ, що поліпшують характеристики.

Нагадаємо, на китайському авіаносці "засвітився" новий китайський винищувач 5 покоління Shenyang FC-31. Також у квітні Південна Корея презентувала свій перший винищувач KF-21, який вони розробляли спільно з Індонезією.