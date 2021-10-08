"Готова к использованию": ВВС США получили на испытания лазерную установку для самолета (фото)

60-киловаттная лазерная установка способна абсолютно бесшумно вести огонь по наземным целям

ВВС США получили первый прототип бортового лазера AHEL, который должен проходить летные испытания на самолете AC-130J Ghostrider в 2022 финансовом году. Об этом сообщает милитари-отдел The Drive.

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Боевой лазер разработан компанией Lockheed Marin. Новое вооружение должно расширить арсенал вооружения AC-130J. Лазер позволит бесшумно вести огонь по наземным целям с воздуха. Для управления разработкой самолет необходимо модернизировать, чтобы добавить в него систему управления.

[ + – ] Внизу самолета лазерная установка AHEL Фото: U.S. Air Force

"Наша технология готова к использованию уже сегодня", — заявил вице-президент Lockheed Martin Advanced Product Solutions Рик Кордаро.

На данный момент точной информации о том, когда начнутся испытания лазерного оружия, нет. Но в Командовании спецопераций США надеются начать их в 2022 финансовом году, который начался в этом месяце. Мощность установки будет составлять, как и у подобного лазера в ВМС — 60 киловатт. Однако в дальнейшем мощность могут повысить до 150 киловатт.

[ + – ] AC-130J Фото: Lockheed Martin

AC-130J — это самолет поддержки подразделений на поле боя, разработанный на базе транспортника С-130. На его вооружении есть 105-мм гаубица, 30-мм пушка Bushmaster. Под крыльями он также может переносить ракеты Hellfire и различные авиабомбы.

Сообщается, что первоначально AHEL должен был попасть в войска еще в конце 2020 года, но разработчики не успели подогнать установку под требования военных. Также утверждается, что основное достижение в лазере — это то, что он стал твердотельным, а не химическим. Это означает меньший вес, размеры и отсутствие энергозатратной системы охлаждения.

Напомним, на американском эсминце заметили лазерную установку ODIN, которая призвана бороться с дронами.

Ранее стало известно, что Northrop Grunmann прекратила разработку лазерного оружия для системы ПВО армии США из-за ряда проблем с установкой.