"Установка загорелась": американская компания прекратила разработку лазерного оружия (фото)

Компания Northrop Grunmann не смогла решить проблемы, которые возникли с вооружением еще в конце 2020 года. Плюс к этому на разработку негативно повлияла пандемия.

Американская компания Northrop Grunmann прекратила разработку лазерного оружия для системы ПВО армии США из-за ряда проблем с установкой. Об этом сообщает Defense News, ссылаясь на источники.

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В ходе испытаний 50-киловаттного лазерного модуля еще в конце 2020 года произошел инцидент. Вспыхнул пожар, который повредил систему управления питанием и температурой, встроенной в платформу для работы лазерного модуля.

Компания в срочном порядке принялась ремонтировать систему, но в январе 2021 года установка окончательно вышла из строя. Вдобавок к этому разработке помешала пандемия, многие поставщики на 2 и 3 линии поставок не успевали производить критически важные компоненты для лазерной установки. Из-за этого Northrop Grunmann вышла из программы RCCTO Пентагона.

Лазерная установка предназначена для поражения воздушных целей на малой высоте, в том числе БПЛА и самолетов.

Фото: New Atlas

RCCTO — это армейское ведомство, занимающееся быстроразвивающимися технологиями, такими как гиперзвуковое оружие и оружие направленной энергии.

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Теперь разработку лазерной установки продолжит Raytheon, которая продолжает участвовать в программе Минобороны. Ранее же планировалось, что компании проведут стрельбы из своих модулей для выбора поставщика. Интегрировать лазер должны на БТР Stryker.

Источник, имеющий опыт интеграции лазерных технологий на платформы транспортных средств, сказал, что лазеры мощностью до 50 киловатт имеют серьезную проблему охлаждения и нагрева, поскольку примерно две трети энергии, вложенной в систему, тратится впустую и превращается в тепло. И лишь одна треть используется для генерации лазерного луча.

Отметим, что на вооружении армии США уже есть лазерные установки. Например, установка ODIN, которая недавно была замечена на американском эсминце.

Напомним, в Израиле провели испытания лазерного оружия против беспилотников.