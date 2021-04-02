Больше не научная фантастика: лазерные пушки поступают в армию США

Это оружие поможет защититься от орд быстрых дронов и потенциально может использоваться против ракет. Фокус перевел свежую публикацию из военного журнала The National Interest о лазерном оружии.

Угроза атаки вражеских дронов вдохновляет создавать новые виды лазерного оружия которое сможет сжигать дроны, не создавая большого количества взрывоопасных фрагментов. Более того, лазеры могут контролировать уровень урона и желаемого боевого эффекта. И самое важное, они могут наносить удар со скоростью света для быстрого уничтожения дронов. Желательно до того, как первый удар нанесут дроны.

Рой дронов способен атаковать так быстро, что ракеты-перехватчики могут не успеть перехватить его. На исход также повлияет задействование искусственного интеллекта (ИИ), технологии распознавания целей и компьютерной автоматизации.

Масштабирование лазеров для оптимизации потребляемой мощности с целью ударов по дронам рассматривалось в недавнем эссе. Его опубликовали в мае 2020 года под названием "Проверка эффективности лазерных технологий для уничтожения беспилотных летательных аппаратов" в Ежеквартальном выпуске журнала "Безопасность и защита" Университета военных исследований. В эссе описываются инновационные экспериментальные методы "включения лазерного модуля и групп оптических линз для фокусировки мощности в одной точке с целью карбонизации любой цели". В частности, в исследовательской статье объясняется, что линза лазера была настроена на ноль или на фокусировку на удаленных объектах.

[ + – ] Боевой вертолет с установленным на нем лазером Фото: U.S. ArmyMilitaryAereospace.com

"Мы измерили необходимое время для сжигания акрилового пластика, дерева и жесткого картона с расстояния 55 метров. Оказалось, что эффективность лазера пропорциональна мощности лазера и времени включения пушки", — говорится в эссе.

В беседе с The National Interest генерал Джон Мюррей подчеркнул, что предварительно запрограммированные или автономные дроны действительно представляют собой сложную, единственную в своем роде оборонительную проблему, решение которой требует изобретательности. Возможно, защита с помощью ИИ может помочь выявить ключевые особенности, связанные с приближающейся угрозой дронов. Также она поможет определить оптимальные инструменты противодействия. В ряде случаев могут пригодиться лазеры.

"Когда у вас есть маленькие дроны, работающие в разных схемах и формациях, синхронизированные друг с другом… Представьте, сколь смертоносными будут результаты на поле боя. Нет человека, который сможет с этим справиться", — сказал Мюррей в интервью The National Interest.

[ + – ] Презентация работы лазера по рою дронов

Средства защиты дронов с поддержкой искусственного интеллекта уже могут собирать, объединять, организовывать и анализировать разрозненный массив всплывающих угроз. Эти средства способны к сравнительному анализу угроз и принятию решений касательно наиболее оптимальных защитных реакций за считанные миллисекунды. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта могут анализировать множество взаимосвязанных деталей(дальность вооружения, атмосферные условия, географические факторы и расчеты точек удара). Они изучают и сравнивают последствия своих действий для определения наилучшей оборонительной реакции.

Лазерное оружие также позволяет сократить время обработки для любого вида цепи пораженных целей или цикла между датчиком и стрелком. Хотя этот процесс можно сократить за счет использования компьютеров и средств автоматизации, увеличение выходной мощности с 10 до 20 кВт, вероятно, сократит время поражения примерно с 5 секунд до 2-3. Так считает Эван Хант, директор компании по развитию высокоэнергетических лазеров Raytheon (интервью The National Interest).

"Лазер — это решение с высокой эффективностью, которое может разрушить или перехватить автономно запрограммированные беспилотные летательные аппараты, поскольку этого нельзя добиться таким же образом с помощью радиопомех или как-либо иначе", — поясняется в эссе Университета военных исследований.

[ + – ] Самолет с установленным на нем лазером

В настоящее время проводятся масштабные работы по разработке лазерного оружия. В них включены: установка лазеров на истребители-невидимки, проекты флота установки больших и мощных лазеров на эсминцы и даже работа Агентства по противоракетной обороне над "масштабированием мощности".

Мюррей отметил, что лазеры предлагают недорогие, масштабируемые и высокоэффективные системы вооружения, но они имеют недостаток — так называемое "затухание луча" и ослабление эффекта в определенных погодных условиях.

"Важно помнить, что лазеры никогда не будут единственным решением из-за атмосферных воздействий, то есть погоды. Я думаю, у вас всегда будет какое-то сочетание пушек, ракет и лазеров", — объяснил Мюррей.

Автор статьи: Крис Осборн — редактор журнала National Interest. Ранее в Пентагоне Осборн был экспертом в канцелярии помощника министра обороны по вопросам снабжения, материально-технического обеспечения и технологий. Осборн также работал ведущим и военным специалистом в эфире национальных телеканалов США. Он появлялся в качестве приглашенного военного эксперта на Fox News, MSNBC, The Military Channel и The History Channel. Он имеет степень магистра сравнительной литературы Колумбийского университета.