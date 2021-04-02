Більше не наукова фантастика: лазерні гармати надходять в армію США

Ця зброя допоможе захиститися від орд швидких дронів і потенційно може використовуватися проти ракет. Фокус переклав свіжу публікацію з військового журналу The National Interest про лазерну зброю.

Загроза атаки ворожих дронів надихає створювати нові види лазерної зброї, яка зможе спалювати дрони, не створюючи великої кількості вибухонебезпечних фрагментів. Більш того, лазери можуть контролювати рівень шкоди і бажаного бойового ефекту. І найважливіше, вони можуть завдавати удару зі швидкістю світла для швидкого знищення дронів. Бажано до того, як перший удар завдадуть дрони.

Рой дронів здатний атакувати так швидко, що ракети-перехоплювачі можуть не встигнути перехопити його. На результат також вплине залучення штучного інтелекту (ШІ), технології розпізнавання цілей і комп'ютерної автоматизації.

Масштабування лазерів для оптимізації споживаної потужності з метою ударів по дронах розглядалося в нещодавньому есе. Його опублікували в травні 2020 року під назвою "Перевірка ефективності лазерних технологій для знищення безпілотних літальних апаратів" у щоквартальних випусках журналу "Безпека та захист" Університету військових досліджень. В есе описуються інноваційні експериментальні методи "ввімкнення лазерного модуля і груп оптичних лінз для фокусування потужності в одній точці з метою карбонізації будь-якої мети". Зокрема, у дослідницькій статті пояснюється, що лінза лазера була налаштована на нуль або на фокусування на віддалених об'єктах.

[ + – ] Бойовий вертоліт із встановленим на ньому лазером Фото: U.S. ArmyMilitaryAereospace.com

"Ми виміряли необхідний час для спалювання акрилового пластику, дерева та жорсткого картону з відстані 55 метрів. Зʼясувалося, що ефективність лазера пропорційна потужності лазера та часу ввімкнення гармати", — йдеться в есе.

У бесіді із The National Interest генерал Джон Мюррей наголосив, що попередньо запрограмовані або автономні дрони дійсно являють собою складну, єдину в своєму роді оборонну проблему, вирішення якої вимагає винахідливості. Можливо, захист за допомогою ШІ може допомогти виявити ключові особливості, пов'язані із загрозою дронів, що наближається. Також він допоможе визначити оптимальні інструменти протидії. У низці випадків можуть знадобитися лазери.

"Коли у вас є маленькі дрони, які працюють в різних схемах і формаціях, синхронізовані один з одним... Уявіть, наскільки смертоносними будуть результати на полі бою. Немає людини, яка зможе з цим впоратися", — сказав Мюррей в інтерв'ю The National Interest.

[ + – ] Презентація роботи лазера по рою дронів

Засоби захисту дронів із підтримкою штучного інтелекту вже можуть збирати, об'єднувати, організовувати й аналізувати розрізнений масив загроз, що спливають. Ці засоби здатні до порівняльного аналізу загроз та ухвалення рішень щодо найбільш оптимальних захисних реакцій за лічені мілісекунди. Алгоритми на базі штучного інтелекту можуть аналізувати безліч взаємопов'язаних деталей (дальність озброєння, атмосферні умови, географічні фактори і розрахунки точок удару). Вони вивчають і порівнюють наслідки своїх дій для визначення найкращої оборонної реакції.

Лазерна зброя також дозволяє скоротити час обробки для будь-якого виду ланцюга уражених цілей або циклу між датчиком і стрільцем. Хоча цей процес можна скоротити за рахунок використання комп'ютерів і засобів автоматизації, збільшення вихідної потужності з 10 до 20 кВт, ймовірно, скоротить час ураження приблизно з 5 секунд до 2-3. Так вважає Еван Хант, директор компанії з розвитку високоенергетичних лазерів Raytheon (інтерв'ю The National Interest).

"Лазер — це рішення з високою ефективністю, яке може зруйнувати або перехопити автономно запрограмовані безпілотні літальні апарати, оскільки цього не можна досягти таким же чином за допомогою радіоперешкод або як-небудь інакше", — пояснюється в есе Університету військових досліджень.

[ + – ] Літак зі встановленим на ньому лазером

Наразі проводяться масштабні роботи з розробки лазерної зброї. До них входять: встановлення лазерів на винищувачі-невидимки, проекти флоту установки великих і потужних лазерів на есмінці й навіть робота Агентства з протиракетної оборони над "масштабуванням потужності".

Мюррей зазначив, що лазери пропонують недорогі, масштабовані та високоефективні системи озброєння, але вони мають недолік — так зване "загасання променя" та ослаблення ефекту в певних погодних умовах.

"Важливо пам'ятати, що лазери ніколи не будуть єдиним рішенням через атмосферні впливи, тобто погоду. Я думаю, у вас завжди буде якесь поєднання гармат, ракет і лазерів", — пояснив Мюррей.

Автор статті: Кріс Осборн — редактор журналу National Interest. Раніше в Пентагоні Осборн був експертом у канцелярії помічника міністра оборони з питань постачання, матеріально-технічного забезпечення й технологій. Осборн також працював провідним і військовим фахівцем у ефірі національних телеканалів США. Він з'являвся як запрошений військовий експерт на Fox News, MSNBC, The Military Channel і The History Channel. Він має ступінь магістра порівняльної літератури Колумбійського університету.