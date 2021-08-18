"Установка загорілася": американська компанія припинила розробку лазерної зброї (фото)

Компанія Northrop Grunmann не змогла вирішити проблеми, які виникли з озброєнням ще в кінці 2020 року. Плюс до цього на розробку негативно вплинула пандемія.

Американська компанія Northrop Grunmann припинила розробку лазерної зброї для системи ППО армії США через низку проблем з установкою. Про це повідомляє Defense News, посилаючись на джерела.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У процесі випробувань 50-кіловатного лазерного модуля ще наприкінці 2020 року відбувся інцидент. Спалахнула пожежа, яка пошкодила систему управління живленням і температурою, вбудовану в платформу для роботи лазерного модуля.

Компанія в терміновому порядку почала ремонтувати систему, але в січні 2021 року установка остаточно вийшла з ладу. Додатково до цього розробці завадила пандемія, багато постачальників на 2 і 3 лінії поставок не встигали виробляти критично важливі компоненти для лазерної установки. Через це Northrop Grunmann вийшла з програми RCCTO Пентагону.

Лазерна установка призначена для ураження повітряних цілей на малій висоті, зокрема БПЛА і літаків.

Фото: New Atlas

RCCTO — це армійське відомство, що займається технологіями, що швидко розвиваються, такими як гіперзвукова зброя та зброя спрямованої енергії.

Важливо

Більше не наукова фантастика: лазерні гармати надходять в армію США

Тепер розробку лазерної установки продовжить Raytheon, яка продовжує брати участь в програмі Міноборони. Раніше ж планувалося, що компанії проведуть стрільби зі своїх модулів для вибору постачальника. Інтегрувати лазер повинні на БТР Stryker.

Джерело, що має досвід інтеграції лазерних технологій на платформи транспортних засобів, сказало, що лазери потужністю до 50 кіловат мають серйозну проблему охолодження і нагрівання, оскільки приблизно дві третини енергії, вкладеної в систему, марнується і перетворюється в тепло. І лише одна третина використовується для генерації лазерного променя.

Зазначимо, що на озброєнні армії США вже є лазерні установки. Наприклад, установка ODIN, яка нещодавно була помічена на американському есмінці.

Нагадаємо, в Ізраїлі провели випробування лазерної зброї проти безпілотників.