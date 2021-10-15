Армия США заказала тихий и сверхзвуковой БПЛА у Exosonic (фото)

Беспилотник будет имитировать враждебные цели, демонстрировать новые технологии, а также экономить деньги. Запуск боевого самолета стоит в разы дороже.

Воздушные силы США заказали разработку демонстратора сверхзвукового БПЛА у стартапа Exosonic. Об этом сообщается на сайте стартапа.

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Разработка сверхзвукового беспилотника будет финансироваться Минобороны США. Цель приобретения — помощь пилотам в тренировочных миссиях. На демонстрационном образце будут протестированы технологии, которые также актуальны для других проектов — лайнера и президентского самолета.

Помимо тренировочных миссий, аппарат планируют использовать для учебных полетов, им будет изображаться условный противник. Это позволит сэкономить военным на износе самолетов, и привлечь пилотов к другим задачам.

[ + – ] Концепт БПЛА

В компании заявляют, что разработка БПЛА имеет стратегическое значение для них. Они хотят доставлять людей в любую точку при помощи авиалайнера.

"БПЛА оснащенный различными полезными нагрузками и датчиками. За счет этого обучение можно проводить за небольшую часть стоимости существующих решений для обучения в реальных условиях. Это может сэкономить налогоплательщикам миллионы долларов на обучении и снизить износ существующих боевых самолетов ВВС США, которые служат "врагами", — подчеркивают в публикации.

Напомним, в США показали робопса-снайпера, способного передвигаться и стрелять без оператора.

Ранее в НАСА создали сверхзвуковой самолет без лобового стекла, который будет летать по приборам.