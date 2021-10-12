Передвигается и стреляет без оператора. В США показали робопса-снайпера (фото)

Четырехногий беспилотник способен пройти на одном заряде 12,5 км со скоростью 7,2 км/ч. Он поставляется в армии США и Австралии и используется силами специальных операций.

Компания Ghost Robotics показала обновленный вариант своего робота на выставке вооружения AUSA-2021. Она ежегодно проходит в США. Об этом сообщается на странице производителя в Twitter

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Обновленный вариант четырехногого робота получил снайперскую установку от компании Swordint. Дополнительной информации о характеристиках нет, известно, что управление оружием происходит автономно, без участия оператора. Также указывается, что его будут поставлять в Силы спецопераций США.

[ + – ] Q-UGV на выставке

"Держим наши отряды ССО вооруженными последними инновациями в области летального оружия", — указывается в публикации.

Сам робопес был показан публике в декабре 2020 года. Как заявили сами разработчики, они стараются не называть свою разработку роботом-собакой.

"Мы предпочитаем название Q-UGV: четвероногие беспилотные наземные машины", — сказал Джирен Парих, президент и исполнительный директор Ghost Robotics.

В отличие от робота от Boston Dynamics, разработка Q-UGV предназначена для использования в армии в неблагоприятных условиях. Его заряда достаточно, чтобы преодолеть 12,5 км пути или находиться в движении 3,5 часа, двигаясь со скоростью 2 метра в секунду.

Робот может оснащаться целым рядом различных датчиков и сенсоров, позволяющих перемещаться ему в любое время суток. Ориентация в пространстве происходит за счет создание 3D-карты местности при помощи датчиков.

Ныне робота поставляют в армию США и Австралии в разных модификациях.

Напомним, в США показали новую робоплатформу с 30-мм пушкой, которую разработали с нуля в рамках программы создания автономного транспортного средства.

Ранее в Германии показали концепт боевого дрона-внедорожника с запасом хода 300 км.