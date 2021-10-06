Автономная и смертоносная: в США показали новую робоплатформу с 30-мм пушкой (фото)
Работы ведутся в рамках программы по созданию автономного транспортного средства EMAV. Все работы по ней стартовали с нуля, все детали разрабатывались под нее.
Американская компания Pratt Miller показала новую роботизированную платформу, которую они разрабатывают совместно с QineteQ North America (QNA). Об этом сообщает Army Recognition.
Разработка была показана на конференции Bushmaster Conference 2021, проходящая в Аризоне. Робоплатформа разрабатывается в рамках программы экспедиционного модульного автономного транспортного средства EMAV. Все работы ведутся с нуля.
Машина будет использовать модульные системы для управления транспортом, которые разработает QNA. Башню разрабатывает и изготавливает израильская компания Rafael. В нее интегрирована пушка калибром 30-мм.
Основные характеристики EMAV:
- Длина — 3,84 м
- Ширина — 1,5 м
- Максимальная скорость — 72 км/ч
- Грузоподъемность — 3265 кг
- Управление — дистанционное, автономное, местное
Сообщается, что платформу сделали такой узкой, чтобы ее могли транспортировать вертолеты CH-47 или V-22. Также робоплатформа способна преодолевать 60% подъем и 40% боковой уклон, а также ступеньки до 60 см. Гибридно-электрическая трансмиссия может работать без звука.
Напомним, в Эстонии стартовали работы над новым боевым роботом проекта Nordic Robotic Wingman.
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