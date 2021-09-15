Проект "Nordic Robotic Wingman". В Эстонии работают над новым боевым роботом (фото)

Разработчики утверждают, что новинка будет способна обеспечить такую же огневую мощь и тактические возможности, что и БМП.

Эстонская компания Milrem Robotics совместно с норвежской Konsberg разрабатывает новую роботизированную машину. Первый концепт был показан на выставке вооружения DSEI-2021 в Лондоне. Об этом сообщает Army Technology.

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По заявлению компаний, Nordic Robotic Wingman будет обеспечивать такую же огневую мощь и тактические возможности, что и БМП. На борту у робота может устанавливаться пушка до 50-мм, противотанковые ракеты и дрон для осведомленности о ситуации на поле боя.

Разработка ведется на базе легкого Type-X RCV, норвежская компания планирует установить на него турель Konsberg Protector.

[ + – ] Пример одного из вариантов Konsberg Protector

"Объединив наши знания о боевых роботизированных машинах и широкий спектр систем Kongsberg, а также обширный опыт в разработке систем защиты, мы можем предоставить системы мирового класса, основанные на потребностях клиентов", — заявил управляющий директор Milrem Robotics Sweden Сверкер Свэрдбю.

Напомним, эстонский боевой робот Type-X может закупить американская армия.