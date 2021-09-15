Проект Nordic Robotic Wingman. В Естонії працюють над новим бойовим роботом (фото)
Розробники стверджують, що новинка буде здатна забезпечити таку ж вогневу міць і тактичні можливості, що і БМП.
Естонська компанія Milrem Robotics спільно з норвезькою Konsberg розробляє нову роботизовану машину. Перший концепт був показаний на виставці озброєння DSEI-2021 Лондоні. Про це повідомляє Army Technology.
За заявою компаній, Nordic Robotic Wingman забезпечуватиме таку ж вогневу міць і тактичні можливості, що й БМП. На борту в робота може встановлюватися гармата до 50 мм, протитанкові ракети і дрон для обізнаності про ситуацію на полі бою.
Розробка ведеться на базі легкого Type-X RCV, норвезька компанія планує встановити на нього турель Konsberg Protector.
"Об'єднавши наші знання про бойові роботизовані машини й широкий спектр систем Kongsberg, а також великий досвід у розробці систем захисту, ми можемо надати системи світового класу, засновані на потребах клієнтів", — заявив керівний директор Milrem Robotics Sweden Сверкер Свердбю.
Нагадаємо, естонський бойовий робот Type-X може закупити американська армія.