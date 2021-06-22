Естонський сухопутний бойовий робот Type-X може закупити американська армія (фото, відео)

Розробку можна скидати з літака, а за рахунок своїх габаритів вона здатна замінювати бійців у найнебезпечніших місцях бою.

Роботизована бойова машина Type-X естонської розробки братиме участь в програмі RCV-M армії США на військовій конференції RAS USA. Про це повідомляє розробник Milremrobotics.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У межах програми Robotic Combat Vehicle американська армія бере на озброєння безпілотні роботизовані машини на гусеничному або колісному шасі з різними типами озброєння і масою до 30 тонн.

Вага естонського безпілотника — 12 тонн, а максимальне корисне навантаження — 4,1 тонна. Його можна скидати з літаків за типом C-140 Hercules KC-390 Millenium або A400M Atlas. Висота машини — 2,2 м, що робить його досить потайливим, а максимальна швидкість коливається від 80 до 50 км/год, залежно від дорожнього покриття.

Фото: Milrem Robotics

Type-X, за заявами розробників, виконаний у відповідності з усіма вимогами різних Збройних сил, що є однією з унікальних особливостей бойової машини. В американській армії він може підтримувати десантні операції.

Як озброєння на наземному безпілотнику може виступати знаряддя калібром аж до 50 мм і протитанковими ракетами. Розробка може діяти у звʼязці з дроном, який буде передавати дані про ситуацію навколо. Він також здатний самостійно пересуватися вказаним маршрутом, виявляючи і обходячи перешкоди. Інший варіант управління — дистанційний.

Основна ідея розробки — можливість заміни бійця в особливо небезпечних для життя моментах.

Нагадаємо, Німеччина поставить до Великобританії партію бойових дронів. А на виставці "Зброя та безпека" українські підприємства представили бойові дрони, які можуть піти в ЗСУ.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін писав про нового мисливця за людьми. В Ізраїлі представили бойовий дрон "Ягуар".