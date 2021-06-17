На виставці "Зброя та безпека-2021" представили українські бойові дрони (фото, відео)

Зразками техніки раніше вже зацікавилися в Міноборони, до кінця буде визначений постачальник дронів в армію.

На виставці "Зброя та безпека-2021" українські підприємства Roboneers, Robotics та Infocom представили свої варіанти наземних бойових дронів. Про це повідомляє Liga.net із виставки.

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За словами представників розробників, до кінця року вони будуть проходити дослідно-конструкторські роботи для того, щоб у подальшому його закупили в армію.

[ + – ] Ironclad від Roboneers Фото: Roboneers

Розробники Roboneers заявляють, що їх машина насамперед розробляється як логістична, але при цьому вона буде універсальною. За необхідності можна буде встановити бойовий модуль.

"Здебільшого військам необхідна максимальна прохідність, зручність управління, відмовостійкість і стійкість", — зазначають конструктори вимоги Міноборони.

Представники Robotics представили свій дрон "Мисливець", який вже 5 років застосовується в бойових умовах. Нинішня модифікація вже четверта. Вона значно просунулася в ПЗ, а замість двигуна внутрішнього згоряння в ній встановлений електричний двигун.

[ + – ] Дрон Мисливець Robotics Фото: Robotics

[ + – ] Дрон Ironclad

Нагадаємо, наприкінці травня десантникам продемонстрували можливості українських бойових дронів і платформ. Пізніше з'явилася інформація, що Міноборони планує закупити для армії українські бойові дрони.