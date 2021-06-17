На выставке "Зброя та безпека-2021" представили украинские боевые дроны (фото, видео)

Образцами техники ранее уже заинтересовались в Минобороны, до конца будет определен поставщик дронов в армию.

На выставке "Зброя та безпека-2021" украинские предприятия Roboneers, Robotics и Infocom представили свои варианты наземных боевых дронов. Об этом сообщает Liga.net с выставки.

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По словам представителей разработчиков, до конца года они будут проходить опытно-конструкторские работы для того, чтобы в дальнейшем его закупили в армию.

[ + – ] Ironclad от Roboneers Фото: Roboneers

Разработчики Roboneers заявляют, что их машина в первую очередь разрабатывается как логистическая, но при этом она будет универсальной. При необходимости можно будет установить боевой модуль.

"В основном войскам необходима максимальная проходимость, удобство управления, отказоустойчистивость и помехоустойчивость", — отмечают конструкторы требования Минобороны.

Представители Robotics представили свой дрон "Охотник", который уже 5 лет применяется в боевых условиях. Нынешнея модификация уже четвертая. Она значительно продвинулась в ПО, а вместо двигателя внутреннего сгорания в ней установлен электрический двигатель.

[ + – ] Дрон Охотник Robotics Фото: Robotics

[ + – ] Дрон Ironclad

Напомним, в конце мая десантникам продемонстрировали возможности украинских боевых дронов и платформ. Позднее появилась информация, что Минобороны планирует закупить для армии украинские боевые дроны.