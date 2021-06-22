Эстонский сухопутный боевой робот Type-X может закупить американская армия (фото, видео)

Разработку можно сбрасывать с самолета, а за счет своих габаритов она способна заменять бойцов в самых опасных местах боя.

Роботизированная боевая машина Type-X эстонской разработки будет принимать участие в программе RCV-M армии США на военной конференции RAS USA. Об этом сообщает разработчик Milremrobotics.

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В рамках программы Robotic Combat Vehicle американская армия берет на вооружение беспилотные роботизированные машины на гусеничном или колесном шасси с разными типами вооружения и массой до 30 тонн.

Вес эстонского беспилотника — 12 тонн, а максимальная полезная нагрузка — 4,1 тонна. Его можно сбрасывать с самолетов по типу C-140 Hercules KC-390 Millenium или A400M Atlas. Высота машины — 2,2 м, что делает его достаточно скрытным, а максимальная скорость колеблется от 80 до 50 км/ч, в зависимости от дорожного покрытия.

Фото: Milrem Robotics

Type-X, по заявлениям разработчиков, выполнен в соответствии со всеми требованиями различных Вооруженных сил, что является одной из уникальных особенностей боевой машины. В американской армии он может поддерживать десантные операции.

В качестве вооружения на наземном беспилотнике может выступать орудие калибром вплоть до 50 мм и противотанковыми ракетами. Разработка может действовать в связке с дроном, который будет передавать данные о ситуации вокруг. Он также способен самостоятельно передвигаться по указанному маршруту, выявляя и обходя препятствия. Другой вариант управления — дистанционный.

Основная идея разработки — возможность замены бойца в особенно опасных для жизни моментах.

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