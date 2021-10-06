Автономна та смертоносна: в США показали нову робоплатформу з 30-мм гарматою (фото)

Роботи ведуться в межах програми зі створення автономного транспортного засобу EMAV. Усі роботи стартували з нуля, всі деталі розроблялися під неї.

Американська компанія Pratt Miller показала нову роботизовану платформу, яку вони розробляють спільно з QineteQ North America (QNA). Про це повідомляє Army Recognition.

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Розробка була показана на конференції Bushmaster Conference 2021, що проходить в Арізоні. Робоплатформа розробляється в межах програми експедиційного модульного автономного транспортного засобу EMAV. Усі роботи ведуться з нуля.

Машина використовуватиме модульні системи для управління транспортом, які розробить QNA. Вежу розробляє і виготовляє ізраїльська компанія Rafael. У неї інтегрована гармата калібром 30-мм.

Основні характеристики EMAV:

довжина — 3,84 м;

ширина — 1,5 м;

максимальна швидкість — 72 км/год;

вантажопідйомність — 3 265 кг;

управління — дистанційне, автономне, місцеве.

Повідомляється, що платформу зробили такою вузькою, щоб її могли транспортувати вертольоти CH-47 або V-22. Також робоплатформа здатна долати 60% підйом і 40% бічний нахил, а також сходинки до 60 см. Гібридно-електрична трансмісія може працювати без звуку.

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