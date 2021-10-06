Автономна та смертоносна: в США показали нову робоплатформу з 30-мм гарматою (фото)
Роботи ведуться в межах програми зі створення автономного транспортного засобу EMAV. Усі роботи стартували з нуля, всі деталі розроблялися під неї.
Американська компанія Pratt Miller показала нову роботизовану платформу, яку вони розробляють спільно з QineteQ North America (QNA). Про це повідомляє Army Recognition.
Розробка була показана на конференції Bushmaster Conference 2021, що проходить в Арізоні. Робоплатформа розробляється в межах програми експедиційного модульного автономного транспортного засобу EMAV. Усі роботи ведуться з нуля.
Машина використовуватиме модульні системи для управління транспортом, які розробить QNA. Вежу розробляє і виготовляє ізраїльська компанія Rafael. У неї інтегрована гармата калібром 30-мм.
Основні характеристики EMAV:
- довжина — 3,84 м;
- ширина — 1,5 м;
- максимальна швидкість — 72 км/год;
- вантажопідйомність — 3 265 кг;
- управління — дистанційне, автономне, місцеве.
Повідомляється, що платформу зробили такою вузькою, щоб її могли транспортувати вертольоти CH-47 або V-22. Також робоплатформа здатна долати 60% підйом і 40% бічний нахил, а також сходинки до 60 см. Гібридно-електрична трансмісія може працювати без звуку.
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