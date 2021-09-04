Робот ноги-гусениці. У Німеччині створять бойової дрон-позашляховик з запасом ходу 300 км (фото)
Машина зможе розганятися до 55 км/год на шосе і виявляти цілі на відстані до 7 км. Можливі варіанти озброєння — кулемети, ракети, міномет, гармата.
Німецька компанія Donaustahl показала концепт безпілотного бойового робота з гусеницями та ногами під назвою IBEX. Про це повідомляє польське мілітарі видання MilMag.
Розробка виділяється незвичайним формфактором. Замість звичних гусениць або коліс, новинка використовує чотири незалежні гусениці, які кріпляться на біометричних ногах як у чотириногих тварин. Ця особливість дозволяє долати перешкоди шириною 3 метри і заввишки понад 1,8 метра.
Своєрідні ноги у робота мають незалежні електроприводи з регульованим просвітом і нахилом — це дозволяє їм переміщатися незалежно один від одного.
Серцем IBEX стане дизельний двигун на 800 к.с. з електрогенератором. Завдяки цьому робот здатний розвивати швидкість до 55 км/год на асфальтованій дорозі й мати запас ходу в 300 км.
Корпус бойового робота будуть оснащувати вежею з двома 35-мм зенітними установками або ж з двома зенітно-ракетними установками з 4 пусками у кожній. Серед інших варіантів озброєння — міномет або артилерія середнього калібру. Також в башті пропонується розміщення радіолокаційної станції, що має дозволити виявляти аеродинамічні цілі на дистанції до 7 км.
Відомі характеристики IBEX:
- Висота — 3,93 метра
- Різниця між найвищим і найнижчим можливим положенням гусениці — 1,8 метра
- Маса робота — 25 тонн
Розробники Donaustahl заявляють, що такий незвичайний формат бойової машини вибраний з того, що вони переконані, що в майбутньому війська НАТО будуть діяти в складних і важкодоступних місцевостях. А така гусенична і пішохідна система буде мати високі показники прохідності по бездоріжжю.
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