Робот ноги-гусениці. У Німеччині створять бойової дрон-позашляховик з запасом ходу 300 км (фото)

Машина зможе розганятися до 55 км/год на шосе і виявляти цілі на відстані до 7 км. Можливі варіанти озброєння — кулемети, ракети, міномет, гармата.

Німецька компанія Donaustahl показала концепт безпілотного бойового робота з гусеницями та ногами під назвою IBEX. Про це повідомляє польське мілітарі видання MilMag.

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Розробка виділяється незвичайним формфактором. Замість звичних гусениць або коліс, новинка використовує чотири незалежні гусениці, які кріпляться на біометричних ногах як у чотириногих тварин. Ця особливість дозволяє долати перешкоди шириною 3 метри і заввишки понад 1,8 метра.

[ + – ] Візуалізація зовнішнього вигляду робота IBEX Фото: Donaustahl

Своєрідні ноги у робота мають незалежні електроприводи з регульованим просвітом і нахилом — це дозволяє їм переміщатися незалежно один від одного.

Серцем IBEX стане дизельний двигун на 800 к.с. з електрогенератором. Завдяки цьому робот здатний розвивати швидкість до 55 км/год на асфальтованій дорозі й мати запас ходу в 300 км.

Корпус бойового робота будуть оснащувати вежею з двома 35-мм зенітними установками або ж з двома зенітно-ракетними установками з 4 пусками у кожній. Серед інших варіантів озброєння — міномет або артилерія середнього калібру. Також в башті пропонується розміщення радіолокаційної станції, що має дозволити виявляти аеродинамічні цілі на дистанції до 7 км.

Відомі характеристики IBEX:

Висота — 3,93 метра

Різниця між найвищим і найнижчим можливим положенням гусениці — 1,8 метра

Маса робота — 25 тонн

Фото: Donaustahl Фото: Donaustahl Фото: Donaustahl

Розробники Donaustahl заявляють, що такий незвичайний формат бойової машини вибраний з того, що вони переконані, що в майбутньому війська НАТО будуть діяти в складних і важкодоступних місцевостях. А така гусенична і пішохідна система буде мати високі показники прохідності по бездоріжжю.

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