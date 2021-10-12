Пересувається і стріляє без оператора. У США показали робопса-снайпера (фото)
Чотириногий безпілотник здатний пройти на одному заряді 12,5 км зі швидкістю 7,2 км/год. Він поставляється в армії США й Австралії і використовується силами спеціальних операцій.
Компанія Ghost Robotics показала оновлений варіант свого робота на виставці озброєння AUSA-2021. Вона щорічно проходить в США. Про це повідомляється на сторінці виробника в Twitter.
Оновлений варіант чотириногого робота отримав снайперську установку від компанії Swordint. Додаткової інформації про характеристики немає, відомо, що управління зброєю відбувається автономно, без участі оператора. Також вказується, що його будуть поставляти в Сили спецоперацій США.
"Тримаємо наші загони ССО збройними останніми інноваціями в галузі летальної зброї", — вказується в публікації.
Сам робопес був показаний публіці в грудні 2020 року. Як заявили розробники, вони намагаються не називати свою розробку роботом-собакою.
"Ми вважаємо за краще назву Q-UGV: чотириногі безпілотні наземні машини", — сказав Джиро Паріх, президент і виконавчий директор Ghost Robotics.
На відміну від робота від Boston Dynamics, розробка Q-UGV призначена для використання в армії в несприятливих умовах. Його заряду достатньо, щоб подолати 12,5 км шляху або перебувати в русі 3,5 години, рухаючись зі швидкістю 2 метри на секунду.
Робот може оснащуватися низкою різних датчиків і сенсорів, що дозволяють переміщатися йому в будь-який час доби. Орієнтування в просторі відбувається за рахунок створення 3D-карти за допомогою датчиків.
Нині робота поставляють в армію США й Австралії в різних модифікаціях.
Нагадаємо, в США показали нову робоплатформу з 30-мм гарматою, яку розробили з нуля в межах програми створення автономного транспортного засобу.
Раніше в Німеччині показали концепт бойового дрона-позашляховика із запасом ходу 300 км.