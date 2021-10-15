Модульность, простота и экономия средств. Как ВВС США решают проблему открытой архитектуры

К 2030 году США планируют ввести в эксплуатацию два новых вертолета: боевой и разведывательно-ударный. Какие трудности стоят на пути и как американцы планируют их решать?

Военная авиация, которая давно находилась в поиске открытой модульной архитектуры для будущих воздушных судов, пересматривает прошлые ошибки и вводит новые процессы, чтобы разработки следующего поколения получили беспрецедентные возможности.

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Фокус перевел текст Джен Джадсон, корреспондентки Defense News по вопросам наземных боевых действий, которая в течение 10 лет освещала вопросы обороны в Вашингтоне. Публикация посвящена проблемам ближайшего развития ВВС США.

Новые вертолеты в армии США

Воздушные силы США разрабатывают и собираются ввести в эксплуатацию к 2030 году два вертолета: боевой (Future Long Range Assault Aircraft) и разведывательно-ударный (Future Attack Reconnaissance Aircraft).

В последние десятилетия у ВВС возникли трудности с производством новых воздушных судов, и критики утверждают, что подготовка сразу двух вертолетов — слишком амбициозная задача. Однако дополнительные инвестиции в модульные открытые системы на начальном этапе могут помочь армии снизить затраты на разработку новых моделей за счет постоянного повышения конкуренции, как утверждается в недавнем докладе Центра стратегических и бюджетных оценок.

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При создании "открытой экосистемы" модульные открытые системы (MOSA) "помогут избежать затянутых дорогостоящих переделок: стандарты и интерфейсы для аппаратных и программных обновлений будут легко доступны", – говорится в докладе.

Согласно документу, в долгосрочной перспективе MOSA снизят расходы на эксплуатацию и обслуживание, которые составляют большую часть стоимости проекта (около 70%) в течение его жизненного цикла.

Mодульные открытые системы "совсем несложны для понимания", – так, в преддверии ежегодной конференции Ассоциации армии США, сказал в интервью изданию Defense News бригадный генерал Роберт Барри, исполнительный директор авиационной программы.

"Идея в том, что мы инвестируем в разработку новых функций один раз, а затем применяем этот потенциал на различных платформах с минимальными затратами, – продолжил он. – До сих пор нам это давалось с огромными трудностями".

Генерал-майор Уолли Рюген, отвечающий за модернизацию программы будущих вертолетов ВВС, в том же интервью отметил, что "этот подход дает нам возможность решить ключевую проблему стоимости".

Барри добавил пример использования MOSA: представим ситуацию, когда армия требует от поставщика модульной конструкции авиационного двигателя возможности проводить техническое обслуживание или замену отдельных модулей без замены всего двигателя.

[ + – ] "Мы инвестируем в разработку новых функций один раз, а затем применяем этот потенциал на различных платформах с минимальными затратами" Фото: Кабина экипажа MV-22 Osprey Фото: Jim1138

"Это приведет как к значительной экономии средств, так и к повышению готовности наших воздушных судов", – сказал он, подчеркнув, что именно эти две цели ставит перед модульными системами штаб программы.

По словам Барри, армия также требует использовать одобренные правительством интерфейсы, а также придерживаться определенных стандартов, насчет которых существует консенсус. Благодаря этому ВВС сможет лучше управлять интеграцией и модификацией платформ и систем, "чтобы они были более экономически эффективными, приводили к ускоренному внедрению технологий и снижали риски, связанные с поставщиками".

Он добавил, что однократная разработка новых функций и применение их на всем флоте позволит сберечь время.

Открытые системы: разработки прошлых лет, ошибки и выводы

По словам Рюгена, армия работает над MOSA уже более десяти лет. Большая часть этих работ была проведена в ходе совместной демонстрации технологий многоцелевого использования — когда две демонстрационные модели летали несколько лет, соревнуясь между собой.

"У нас уже были начальные прототипы в рамках проектов Convergence и Edge 21, и они наглядно показали некоторые варианты использования MOSA, – заметил Рюген. – Это были примитивные инструменты, но с них все началось. Затем эти данные были переданы в рабочую группу по архитектуре в исполнительный штаб программы ВВС".

Проект Convergence ежегодно оценивает то, как можно объединить новые технологии и тактики, приемы и процедуры для победы над противниками с высокими возможностями в будущих боях.

Учения начнутся в этом месяце. Учения Edge 21, проведенные в мае, оценивали возможности перспективных моделей в воздухе в рамках подготовки к проекту Convergence.

Армия сделала выводы из прошлых неудач с модульными открытыми системами. По словам Барри, что проблемы часто были связаны с недостатками системы управления, которая бы определяла системы и архитектуру, используемые для каждого вертолета.

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"Ни в Исполнительном штабе ВВС, ни в Вооруженных силах не было писаных инструкций, в которых говорилось бы: вот основные принципы открытого системного подхода, и новые разработки должны им следовать" , – подчеркнул он.

К тому же Вооруженные силы не скорректировали свои инвестиции должным образом, и не были выработаны требования к модульным открытым системам, отметил он.

Как ВВС США переходят на принципы архитектуры MOSA

Пытаясь организовать эти процессы, Исполнительный штаб ВВС создал офис по переходу на принципы открытой модульной архитектуры. По словам Барри, сейчас, прежде чем начнутся инвестиции в ту или иную программу по разработке новых функций и модификаций, она проходит через этот офис, где ее проверяют на соответствие критериям MOSА.

"Если она не соответствует, то почему? – добавил Барри. – Мы можем вынести это на обсуждение и дать рекомендации по улучшению программы".

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Рабочая группа по сотрудничеству в области открытой архитектуры, состоящая из более чем 700 участников из академических и промышленных кругов, сотрудничает с командой по модернизации вертолетов будущего (FVL), чтобы убедиться, что та правильно внедряет критерии модульных открытых систем.

По словам Рюгена, Вооруженные силы будут считать архитектуру MOSA успешной, если она даст возможность модернизировать системы в соответствии с темпами развития технологий.

"Командиры смогут быстро обновлять критически важные функции, создавая многочисленные проблемы для наших противников, – говорит Рюген. – MOSA экономит время и снижает будущие расходы на эксплуатацию и поддержку".