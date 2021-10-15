Модульність, простота й економія коштів. Як ПС США вирішують проблему відкритої архітектури

До 2030 року США планують ввести в експлуатацію два нових вертольота: бойовий і розвідувально-ударний. Які труднощі стоять на шляху та як американці планують їх вирішувати?

Військова авіація, яка давно перебувала в пошуку відкритої модульної архітектури для майбутніх повітряних суден, переглядає минулі помилки та вводить нові процеси, щоб розробки наступного покоління отримали безпрецедентні можливості.

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Фокус переклав текст Джен Джадсон, кореспондентки Defense News із питань наземних бойових дій, яка протягом 10 років висвітлювала питання оборони у Вашингтоні. Публікація присвячена проблемам найближчого розвитку ПС США.

Нові вертольоти в армії США

Повітряні сили США розробляють і збираються ввести в експлуатацію до 2030 року два вертольоти: бойовий (Future Long Range Assault Aircraft) і розвідувально-ударний (Future Attack Reconnaissance Aircraft).

В останні десятиліття у ПС виникли труднощі з виробництвом нових повітряних суден, і критики стверджують, що підготовка відразу двох вертольотів — дуже амбітна задача. Однак додаткові інвестиції в модульні відкриті системи на початковому етапі можуть допомогти армії знизити витрати на розробку нових моделей за рахунок постійного підвищення конкуренції, як стверджується в нещодавній доповіді Центру стратегічних і бюджетних оцінок.

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При створенні "відкритої екосистеми" модульні відкриті системи (MOSA) "допоможуть уникнути затягнутих дорогих переробок: стандарти й інтерфейси для апаратних і програмних оновлень будуть легко доступні", — йдеться в доповіді.

Згідно з документом, у довгостроковій перспективі MOSA знизять витрати на експлуатацію та обслуговування, які складають більшу частину вартості проекту (близько 70%) протягом його життєвого циклу.

Mодульні відкриті системи "зовсім нескладні для розуміння" — так, напередодні щорічної конференції Асоціації армії США, сказав в інтерв'ю виданню Defense News бригадний генерал Роберт Баррі, виконавчий директор авіаційної програми.

"Ідея в тому, що ми інвестуємо в розробку нових функцій один раз, а потім застосовуємо цей потенціал на різних платформах із мінімальними витратами, — продовжив він. — До сих пір нам це давалося з величезними труднощами".

Генерал-майор Воллі Рюген, який відповідає за модернізацію програми майбутніх вертольотів ПС, у тому ж інтерв'ю зазначив, що "цей підхід дає нам можливість вирішити ключову проблему вартості".

Баррі додав приклад використання MOSA: уявімо ситуацію, коли армія вимагає від постачальника модульної конструкції авіаційного двигуна можливості проводити технічне обслуговування або заміну окремих модулів без заміни всього двигуна.

[ + – ] "Ми інвестуємо в розробку нових функцій один раз, а потім застосовуємо цей потенціал на різних платформах із мінімальними витратами" Фото: Кабіна екіпажу MV-22 Osprey Фото: Jim1138

"Це призведе як до значної економії коштів, так і до підвищення готовності наших повітряних суден", — сказав він, підкресливши, що саме ці дві цілі ставить перед модульними системами штаб програми.

За словами Баррі, армія також вимагає використовувати схвалені урядом інтерфейси, а також дотримуватися певних стандартів, щодо яких існує консенсус. Завдяки цьому ПС зможе краще керувати інтеграцією та модифікацією платформ і систем, "щоб вони були більш економічно ефективними, приводили до прискореного впровадження технологій і знижували ризики, пов'язані з постачальниками".

Він додав, що одноразова розробка нових функцій і застосування їх на всьому флоті дозволить зберегти час.

Відкриті системи: розробки минулих років, помилки та висновки

За словами Рюгена, армія працює над MOSA вже більше десяти років. Велика частина цих робіт була проведена в ході спільної демонстрації технологій багатоцільового використання — коли дві демонстраційні моделі літали кілька років, змагаючись між собою.

"У нас уже були початкові прототипи в межах проектів Convergence і Edge 21, і вони наочно показали деякі варіанти використання MOSA, — зауважив Рюген. — Це були примітивні інструменти, але з них все почалося. Потім ці дані були передані в робочу групу з архітектури у виконавчий штаб програми ПС".

Проект Convergence щорічно оцінює те, як можна об'єднати нові технології й тактики, прийоми та процедури для перемоги над противниками з високими можливостями в майбутніх боях.

Навчання розпочнуться цього місяця. Навчання Edge 21, які відбулися в травні, оцінювали можливості перспективних моделей у повітрі в межах до проекту Convergence.

Армія зробила висновки з минулих невдач із модульними відкритими системами. За словами Баррі, проблеми часто були пов'язані з недоліками системи управління, яка б визначала системи й архітектуру, використовувані для кожного вертольота.

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"Ні у Виконавчому штабі ПС, ні в Збройних силах не було писаних інструкцій, у яких говорилося б: ось основні принципи відкритого системного підходу, і нові розробки повинні їх дотримуватися", — підкреслив він.

До того ж Збройні сили не скорегували свої інвестиції належним чином, і не були вироблені вимоги до модульних відкритих систем, зазначив він.

Як ПС США переходять на принципи архітектури MOSA

Намагаючись організувати ці процеси, Виконавчий штаб ПС створив офіс із переходу на принципи відкритої модульної архітектури. За словами Баррі, зараз, перш ніж почнуться інвестиції в ту чи іншу програму з розробки нових функцій і модифікацій, вона проходить через цей офіс, де її перевіряють на відповідність критеріям MOSА.

"Якщо вона не відповідає, то чому? — додав Баррі. — Ми можемо винести це на обговорення й дати рекомендації щодо поліпшення програми".

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Робоча група зі співробітництва в галузі відкритої архітектури, що складається з більш ніж 700 учасників із академічних і промислових кіл, співпрацює з командою з модернізації вертольотів майбутнього (FVL), щоб переконатися, що та правильно впроваджує критерії модульних відкритих систем.

За словами Рюгена, Збройні сили будуть вважати архітектуру MOSA успішною, якщо вона дасть можливість модернізувати системи відповідно до темпів розвитку технологій.

"Командири зможуть швидко оновлювати критично важливі функції, створюючи численні проблеми для наших супротивників, — каже Рюген. — MOSA економить час і знижує майбутні витрати на експлуатацію та підтримку".