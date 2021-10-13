У США оновили ударний вертоліт-невидимку 360 Invictus (фото)

Оновлення торкнулося стелс-технології, хвостовий гвинт і низка інших змін, які внесли на вимогу військових із Міноборони.

Американський виробник вертольотів Bell Textron показали свій вертоліт на виставці озброєння AUSA 2021. Про це повідомляє Defense Blog.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Компанія оновила модель стелс-вертольота, яка реалізується в межах програми атакувальних розвідувальних літаків FARA армії США. Нова версія 360 Invictus враховує сучасні технології для зниження ризику бути виявленим, новий хвостовий гвинт і низку інших змін, які вносили на вимогу військових.

"Ми об'єднуємо унікальні знання Bell про вимоги, що пред'являються до вертольотів-розвідників, з інженерними та технічними знаннями, щоб дати армії систему озброєння, яка домінуватиме в місіях із розвідки нападів на десятиліття вперед", — заявив віце-президент і програмний директор Кріс Гелер.

Важливо

Мі-8, який літає зі швидкістю літака. Як новий американський вертоліт змінить поле бою

Повідомляється, що роботи зі збирання нової модифікації стартували ще наприкінці 2020 року. Invictus 360 матиме крейсерську швидкість 333 км/год, а на борту зможе нести до 8 ракет класу "повітря-земля". Також у передній частині вертольота буде встановлена гармата. Інших технічних деталей наразі немає.

[ + – ] Збирання вертольота станом на липень 2021

Для програми FARA компанія Bell створила лабораторію системної інтеграції для впровадження ПЗ і тестування окремих систем до встановлення в сам вертоліт. Це знижує технічний ризик під час льотних випробувань.

В армію перший вертоліт повинен надійти наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, компанія Boeing уклала контракт з армією США на постачання вертольотів Chinook Block II. Сума контракту становить 391 млн доларів.

Раніше Bell Textron показала нове покоління літальних апаратів із функціями вертольота і літака.