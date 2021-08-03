У США показали нове покоління літальних апаратів з функціями вертольота і літака (фото)
Компанія представила відразу три варіанти розробки, які будуть важити від 1,8 тонни до 45,4.
Американська компанія Bell Textron представила концепт літальних апаратів нового покоління з вертикальним зльотом і посадкою. Про це повідомляється на сайті компанії.
Новий апарат у перспективі повинен прийти на заміну конвертопланам V-22 Osprey, які також поєднують у собі функціонал вертольота і літака.
У моделях буде використовуватися нова авіаційна система, що дозволяє здійснювати вертикальний зліт і посадку з високою швидкістю. А завдяки технології HSVTOL літальний апарат зможе зависати в повітрі як вертоліт, а переміщатися при цьому зі швидкістю реактивного літака.
За словами віцепрезидента з інновацій Дейсона Херста, нові технології — це крок вперед у поліпшенні можливостей гвинтокрилих машин.
Компанія представила відразу три варіанти літальних апаратів, які будуть мати схожі можливості:
- Складні крила
- Зависання на одному місці
- Крейсерська швидкість буде понад 700 км/год.
Вага апаратів буде коливатися від 1,8 тонни до 45,4 тонн. Ймовірно, найлегший варіант буде безпілотним.
Нагадаємо, у США показали концепт реактивного безпілотника з ракетами LongShot. Також своє бачення майбутнього ударного дрона показали і в Туреччині. Їхні БПЛА отримають українські двигуни "Мотор Січ".