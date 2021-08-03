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У США показали нове покоління літальних апаратів з функціями вертольота і літака (фото)

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літальні апарати майбутнього
Концепт майбутніх літальних апаратів

Компанія представила відразу три варіанти розробки, які будуть важити від 1,8 тонни до 45,4.

Американська компанія Bell Textron представила концепт літальних апаратів нового покоління з вертикальним зльотом і посадкою. Про це повідомляється на сайті компанії.

Новий апарат у перспективі повинен прийти на заміну конвертопланам V-22 Osprey, які також поєднують у собі функціонал вертольота і літака.

американські конвертоплани
V-22 Osprey на навчаннях в Україні
Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

У моделях буде використовуватися нова авіаційна система, що дозволяє здійснювати вертикальний зліт і посадку з високою швидкістю. А завдяки технології HSVTOL літальний апарат зможе зависати в повітрі як вертоліт, а переміщатися при цьому зі швидкістю реактивного літака.

За словами віцепрезидента з інновацій Дейсона Херста, нові технології — це крок вперед у поліпшенні можливостей гвинтокрилих машин.

Компанія представила відразу три варіанти літальних апаратів, які будуть мати схожі можливості:

  • Складні крила
  • Зависання на одному місці
  • Крейсерська швидкість буде понад 700 км/год.

Вага апаратів буде коливатися від 1,8 тонни до 45,4 тонн. Ймовірно, найлегший варіант буде безпілотним.

Нагадаємо, у США показали концепт реактивного безпілотника з ракетами LongShot. Також своє бачення майбутнього ударного дрона показали і в Туреччині. Їхні БПЛА отримають українські двигуни "Мотор Січ".