UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус

В США показали новое поколение летальных аппаратов с функциями вертолета и самолета (фото)

2338
летательные аппараты будущего
Концепт будущих летальных аппаратов

Компания представила сразу три варианта разработки, которые будут весить от 1,8 тонны до 45,4.

Американская компания Bell Textron представила концепт летательных аппаратов нового поколения с вертикальным взлетом и посадкой. Об этом сообщается на сайте компании.

Новый аппарат в перспективе должен прийти на замену конвертопланов V-22 Osprey, которые также совмещают в себе функционал вертолета и самолета.

американские конвертопланы
V-22 Osprey на учениях в Украине
Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

В моделях будет использоваться новая авиационная система, позволяющая совершать вертикальный взлет и посадку с высокой скоростью. А благодаря технологии HSVTOL летательный аппарат сможет зависать в воздухе как вертолет, а перемещаться при этом со скоростью реактивного самолета.

По словам вице-президента по инновациям Дейсона Херста, новые технологии — это шаг вперед в улучшении возможностей винтокрылых машин.

Компания представила сразу три варианта летательных аппаратов, которые будут иметь схожие возможности:

  • Складываемые крылья
  • Зависание на одном месте
  • Крейсерская скорость будет свыше 700 км/ч.

Вес аппаратов будет колебаться от 1,8 тонны до 45,4 тонны. Вероятно, самый легкий вариант будет беспилотным.

Напомним, в США показали концепт реактивного беспилотника с ракетами LongShot. Также свое видение будущего ударного дрона показали и в Турции. Их БПЛА получат украинские двигатели "Мотор Сич".