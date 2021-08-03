В США показали новое поколение летальных аппаратов с функциями вертолета и самолета (фото)

Компания представила сразу три варианта разработки, которые будут весить от 1,8 тонны до 45,4.

Американская компания Bell Textron представила концепт летательных аппаратов нового поколения с вертикальным взлетом и посадкой. Об этом сообщается на сайте компании.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Новый аппарат в перспективе должен прийти на замену конвертопланов V-22 Osprey, которые также совмещают в себе функционал вертолета и самолета.

[ + – ] V-22 Osprey на учениях в Украине Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

В моделях будет использоваться новая авиационная система, позволяющая совершать вертикальный взлет и посадку с высокой скоростью. А благодаря технологии HSVTOL летательный аппарат сможет зависать в воздухе как вертолет, а перемещаться при этом со скоростью реактивного самолета.

По словам вице-президента по инновациям Дейсона Херста, новые технологии — это шаг вперед в улучшении возможностей винтокрылых машин.

Компания представила сразу три варианта летательных аппаратов, которые будут иметь схожие возможности:

Складываемые крылья

Зависание на одном месте

Крейсерская скорость будет свыше 700 км/ч.

Вес аппаратов будет колебаться от 1,8 тонны до 45,4 тонны. Вероятно, самый легкий вариант будет беспилотным.

Напомним, в США показали концепт реактивного беспилотника с ракетами LongShot. Также свое видение будущего ударного дрона показали и в Турции. Их БПЛА получат украинские двигатели "Мотор Сич".