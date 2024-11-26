Наречена першого в світі чоловіка з пересадженим обличчям пояснила, чому обрала саме його

За словами Джессіки Перес, хейтери порівнюють її коханого Джо з людиною, в якої почалась алергія на арахіс чи бджолині укуси. Переважно вона ігнорує такі коментарі, але іноді відповідає кривдникам, щоб їх провчити.

33-річна медсестра Джессіка Перес, наречена першого у світі чоловіка з повністю пересадженим обличчям, пояснила, чому обрала саме його. Після оголошення про одруження пари ненависники почали ображати її та звинувачувати у корисливих мотивах. Про це пише видання The Mirror.

"Отримую багато негативних коментарів в інтернеті й відчуваю себе боксерською грушею. Люди обзивають мене фальшивою, кажуть, що я полюю за грошима й намагаюсь у такий спосіб привернути до себе увагу", — зізнається Перес.

Кохання з першого погляду

За словами жінки, хейтери порівнюють Джо з людиною, в якої почалась алергія на арахіс чи бджолині укуси. Переважно вона ігнорує такі коментарі, але іноді відповідає кривдникам, щоб їх провчити.

"Важко повірити, що ми живемо у світі, де дорослі чоловіки насміхаються з людей з інвалідністю, а жінки знущаються з інших жінок. Ніхто не застрахований від нещасного випадку. Люди повинні пам'ятати про це", — додає Джессіка.

ДіМео знайшов своє кохання Фото: Instagram

Жінка зізналась, що закохалася у свого обранця з першого погляду, бо відразу відчула особливий духовний зв'язок. Вона прагне насолоджуватися кожною хвилиною, проведеною поруч з ним.

"Я закохалася, коли вперше його обійняла. Джо підходить мені за всіма параметрами. Ми хочемо просто насолоджуватися моментами, які проводимо разом — це те, що має найбільше значення", — резюмує американка.

Що сталося з Джо

Життя Джо ДіМео із США змінилося назавжди, коли в липні 2018 року після нічної зміни він заснув за кермом Dodge Challenger й потрапив у страшну ДТП. Водієві вдалось вижити, однак наслідки аварії були жахливими. Пройшовши тривале лікування, чоловік дивом знову став на ноги, знайшов кохання й нещодавно оголосив про одруження.

Джо ДіМео "до" та "після" аварії й операції Фото: колаж Фокус

Внаслідок аварії американець отримав опіки третього ступеня (80% тіла). Його ввели у стан медикаментозної коми, після чого ампутували кінчики пальців та провели понад 20 реконструктивних операцій.

Нагадаємо, раніше Джо розповів своїм підписникам у TikTok, як на його нову зовнішність відреагували собаки.

Крім того, епатажна модель, яка нарекла себе Марією Магдалиною, не змогла потрапити на борт пасажирського авіалайнера через свою нестандартну зовнішність. Дівчина обурена та вимагає справедливості.