Невеста первого в мире мужчины с пересаженным лицом объяснила, почему выбрала именно его

По словам Джессики Перес, хейтеры сравнивают ее любимого Джо с человеком, у которого началась аллергия на арахис или пчелиные укусы. Преимущественно она игнорирует такие комментарии, но иногда отвечает обидчикам, чтобы их проучить.

33-летняя медсестра Джессика Перес, невеста первого в мире мужчины с полностью пересаженным лицом, объяснила, почему выбрала именно его. После объявления о свадьбе ненавистники начали оскорблять ее и обвинять в корыстных мотивах. Об этом пишет издание The Mirror.

"Получаю много негативных комментариев в интернете и чувствую себя боксерской грушей. Люди обзывают меня фальшивой, говорят, что я охочусь за деньгами и пытаюсь таким образом привлечь к себе внимание", — признается Перес.

Любовь с первого взгляда

По словам женщины, хейтеры сравнивают Джо с человеком, у которого началась аллергия на арахис или пчелиные укусы. Преимущественно она игнорирует такие комментарии, но иногда отвечает обидчикам, чтобы их проучить.

"Трудно поверить, что мы живем в мире, где взрослые мужчины насмехаются над людьми с инвалидностью, а женщины издеваются над другими женщинами. Никто не застрахован от несчастного случая. Люди должны помнить об этом", — добавляет Джессика.

ДиМео нашел свою любовь Фото: Instagram

Женщина призналась, что влюбилась в своего избранника с первого взгляда, потому что сразу почувствовала особую духовную связь. Она стремится наслаждаться каждой минутой, проведенной рядом с ним.

"Я влюбилась, когда впервые его обняла. Джо подходит мне по всем параметрам. Мы хотим просто наслаждаться моментами, которые проводим вместе — это то, что имеет наибольшее значение", — резюмирует американка.

Что случилось с Джо

Жизнь Джо ДиМео из США изменилась навсегда, когда в июле 2018 года после ночной смены он заснул за рулем Dodge Challenger и попал в страшное ДТП. Водителю удалось выжить, однако последствия аварии были ужасными. Пройдя длительное лечение, мужчина чудом снова стал на ноги, нашел любовь и недавно объявил о женитьбе.

Джо ДиМео "до" и "после" аварии и операции Фото: коллаж Фокус

В результате аварии американец получил ожоги третьей степени (80% тела). Его ввели в состояние медикаментозной комы, после чего ампутировали кончики пальцев и провели более 20 реконструктивных операций.

Напомним, ранее Джо рассказал своим подписчикам в TikTok, как на его новую внешность отреагировали собаки.

Кроме того, эпатажная модель, которая нарекла себя Марией Магдалиной, не смогла попасть на борт пассажирского авиалайнера из-за своей нестандартной внешности. Девушка возмущена и требует справедливости.