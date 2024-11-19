Мужчина с "пересаженным" лицом женится: как выглядит его избранница (фото)

26-летний американец Джо ДиМео, который перенес первую в мире успешную трансплантацию лица и рук, объявил о помолвке со своей возлюбленной.

Жизнь Джо ДиМео из США изменилась навсегда, когда в июле 2018 года после ночной смены он заснул за рулем Dodge Challenger и попал в страшное ДТП. Водителю удалось выжить, однако последствия аварии были ужасными. Пройдя длительное лечение, мужчина чудом снова стал на ноги, нашел любовь и недавно объявил о женитьбе.

Джо ДиМео "до" и "после" аварии и операции Фото: коллаж Фокус

Пересадка лица

В результате аварии ДиМео получил ожоги третьей степени (80% тела). Его ввели в состояние медикаментозной комы, после чего ампутировали кончики пальцев и провели более 20 реконструктивных операций.

В августе 2020 года Джо стал первым человеком, который успешно пережил 23-часовую трансплантацию лица и двойной кисти, хотя врачи говорили, что шансы на успех составляют всего шесть процентов. С тех пор его случай считается важной вехой в медицине.

Другая жизнь

Понадобилось четыре года, чтобы ДиМео привык к новой жизни. Однажды парню в Instagram написала некая Джессика Коби — женщина просто хотела его поддержать в трудную минуту. Как выяснилось, у пары было много общего, в частности любовь к собакам.

Когда их отношения переросли из платонических в романтические, 33-летняя Коби переехала в Нью-Джерси, чтобы быть ближе к своему возлюбленному. С тех пор их отношения становились все крепче и крепче.

ДиМео нашел свою любовь Фото: Instagram

"5 декабря будет большой день", — недавно написал в своих социальных сетях жених, опубликовав совместное фото, где он запечатлен с любимой и своими собаками породы бостон-терьер.

Со своей стороны, его избранница поделилась видеозаписью признания на собственной странице в Instagram. На видео можно увидеть, как Джо становится на одно колено во время прогулки на улице.

Любовь внутри и снаружи

Рассказывая о своих отношениях, Джессика отметила, насколько ее парень нежный, добрый и мужественный. Она утверждает, что любит его не только внутри, но и снаружи.

"Он очень умный и может поддержать разговор с любым. Меня привлекает, когда мужчина образован и хорошо говорит. Кроме того, он тихий, добрый и смелый. Остается таким позитивным и светлым, несмотря на все, и прекрасно знает, чего хочет в жизни, как для своего возраста. Я люблю его внутри и снаружи", — резюмировала невеста в интервью Daily Star.

Напомним, ранее ДиМео рассказал своим подписчикам в TikTok, как на его новую внешность отреагировали собаки.

Кроме того, эпатажная модель, которая нарекла себя Марией Магдалиной, не смогла попасть на борт пассажирского авиалайнера из-за своей нестандартной внешности. Девушка возмущена и требует справедливости.