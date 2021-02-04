Изуродованному в ДТП молодому американцу пришили новое лицо и руки (фото, видео)

Операция, в которой было задействовано 140 человек, длилась 23 часа. Полгода врачи не решались рассказать о своем успехе.

В США провели третью в мире пересадку лица и рук, и впервые она прошла успешно. Несмотря на то, что она была сделана еще полгода назад, сотрудники департамента трансплантологии медицинского центра "Лангон" Нью-Йоркского университета рассказали о ней только сейчас, опубликовав эту историю на своем YouTube-канале.

Два с половиной года назад 19-летний красавец Джо ДиМео возвращался с работы домой и уснул за рулем. Машина врезалась в столб и загорелась. Когда его из горящего автомобиля вытащили свидетели аварии, на нем живого места не было. Его немедленно доставили в больницу, однако врачи сразу сказали, что с такими травмами шансы Джо на жизни практически равны нулю. У него было 80% тяжелейших ожогов тела.

[ + – ] Джо ДиМео 3,5 месяца находился в коме Фото: Скриншот/ NYU Langone Health

Три с половиной месяца ДиМео находился в коме. Когда же он очнулся, врачи посчитали это настоящим чудом. Поскольку ожоги изуродовали его лицо до неузнаваемости, медики пытались максимально облегчить состояние молодого человека и провели ему 20 операций, сумев вернуть его к жизни.

Он мог видеть, разговаривать. Руками, которые практически оплавились и превратились в культи, научился пользоваться смартфоном. Но остальное приходилось делать с помощью родителей или простых приспособлений, которые ему крепили на руки. Для Джо, который, несмотря ни на что, хотел жить полноценно, этого было очень мало.

Врачи очень хотели помочь ему снова вернуться к нормальной жизни, однако как это сделать, не представляли.

"Главной проблемой стало то, что Джо практически был инвалидом и полностью зависел от родителей. Но при этом это был молодой и мотивированный человек, который до всего, что с ним случилось, был совершенно независим. Он никогда и подумать не мог, что его жизнь так сложится", – говорит Эдуардо Родригез, директор департамента трансплантологии медицинского центра "Лангон".

[ + – ] Доктор Эдуардо Родригез и его уникальный пациент Фото: Скриншот/ NYU Langone Health

Увидев решительность парня и его желание бороться за качество жизни, доктора решились пересадить ему лицо и руки. До этого в мире было две подобных операции по одновременной пересадке, однако они закончились неудачей. Понимая риски, врачи «Лангона» потратили больше года на подготовку. И когда уже практически были готовы осуществить задуманное, грянула пандемия коронавируса, и всех медиков перебросили на борьбу с ним.

[ + – ] Подготовка к операции заняла год Фото: Скриншот/ NYU Langone Health

В конце августа прошлого года, когда пандемия пошла на спад, врачи вернулись к проблеме Джо. Самым тяжелым заданием было найти донора, который бы 100%-но подошел. Ведь к тому времени ДиМео перенес десятки операций, несколько переливаний крови и подсадку кожи.

Когда донор, умерший человек, нашелся, медики назвали это настоящим чудом.

Операция по пересадке длилась 23 часа. Над Джо работали 16 хирургов медцентра, а всего в двух операционных было задействовано 140 человек.

[ + – ] Над новыми лицом и руками Джо трудились 16 хирургов Фото: Скриншот/ NYU Langone Health

Операция прошла успешно. Врачи долго не говорили о ней, поскольку не знали, как приживутся руки. Однако сейчас Джо уже вполне привык и к новому лицу, и новым рукам, научившись ими довольно неплохо пользоваться.

"Когда я впервые увидел свое новое лицо, то сначала все равно не понял. Мне казалось все это каким-то ненастоящим. Больше всего меня поражают мои руки, потому что я, в первую очередь хотел, чтобы мне вернули кисти. Я так и сказал доктору: я хочу руки, чтобы снова работать", – признался он.

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Теперь Джо играет гольф, сам поднимает гантели и штангу, полюбил бильярд и уже даже подумывает снова сесть за руль. А еще он мечтает вернуть себе свою улыбку и уверен, что это – всего лишь дело времени.

Напомним, во Франции провели первую в мире пересадку рук вместе с лопатками.