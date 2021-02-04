Понівеченому в ДТП молодому американцеві успішно пересадили обличчя та руки (фото, відео)

Операція, в якій було задіяно 140 осіб, тривала 23 години. Півроку лікарі не наважувалися розповісти про свій успіх.

У США провели третю в світі пересадку обличчя та рук, і вперше вона пройшла успішно. Незважаючи на те, що вона була зроблена ще півроку тому, співробітники департаменту трансплантології медичного центру "Лангон" Нью-Йоркського університету розповіли про неї тільки зараз, опублікувавши цю історію на своєму YouTube-каналі.

Два з половиною роки тому 19-річний красень Джо Дімі повертався з роботи додому та заснув за кермом. Машина врізалася в стовп і загорілася. Коли його з автомобіля, що горів, витягли свідки аварії, на ньому живого місця не було. Його негайно доставили до лікарні, проте лікарі відразу сказали, що з такими травмами шанси Джо на життя практично дорівнюють нулю. У нього було 80% важких опіків тіла.

[ + – ] Джо Дімі 3,5 місяці перебував у комі Фото: Скриншот/ NYU Langone Health

Три з половиною місяці Дімі знаходився в комі. Коли ж він прийшов до тями, лікарі вважали це справжнім дивом. Оскільки опіки спотворили його обличчя до невпізнання, медики намагалися максимально полегшити стан молодика і провели йому 20 операцій, зумівши повернути його до життя.

Він міг бачити, розмовляти. Руками, які практично поплавилися і перетворилися на кукси, навчився користуватися смартфоном. Але решту доводилося робити за допомогою батьків або спеціальних пристроїв, які йому кріпили на руки. Для Джо, який, незважаючи ні на що, хотів жити повноцінно, цього було дуже мало.

Лікарі дуже хотіли допомогти йому знову повернутися до нормального життя, однак як це зробити, не уявляли.

"Головною проблемою стало те, що Джо практично був інвалідом і повністю залежав від батьків. Але водночас це була молода й мотивована людина, яка до всього, що з нею трапилося, була абсолютно незалежна. Він ніколи й подумати не міг, що його життя так складеться", — говорить Едуардо Родрігез, директор департаменту трансплантології медичного центру "Лангон".

[ + – ] Доктор Едуардо Родрігез та його унікальний пацієнт Фото: Скриншот/ NYU Langone Health

Побачивши рішучість хлопця і його бажання боротися за якість життя, лікарі зважилися пересадити йому обличчя та руки. До цього в світі було дві подібних операції з одночасної пересадки, проте вони закінчилися невдачею. Розуміючи ризики, лікарі «Лангонь» витратили більше року на підготовку. І коли вже практично були готові здійснити задумане, як нагрянула пандемія коронавірусу, і всіх медиків перекинули на боротьбу з ним.

[ + – ] Підготовка до операції тривала рік Фото: Скриншот/ NYU Langone Health

Наприкінці серпня минулого року, коли пандемія пішла на спад, лікарі повернулися до проблеми Джо. Найважчим завданням було знайти донора, який би 100%-во підійшов. Адже на той час Дімі переніс десятки операцій, кілька переливань крові та підсадку шкіри.

Коли донор, чоловік, який помер, знайшовся, медики назвали це справжнім дивом.

Операція з пересадки тривала 23 години. Над Джо працювали 16 хірургів медцентру, а всього до двох операцій залучили 140 осіб.

[ + – ] Над новими обличчям і руками Джо працювали 16 хірургів Фото: Скриншот/ NYU Langone Health

Операція пройшла успішно. Лікарі довго не говорили про неї, оскільки не знали, як приживуться руки. Однак зараз Джо вже цілком звик і до нового обличчя, і до нових рук, навчившись ними досить непогано користуватися.

"Коли я вперше побачив своє нове обличчя, то спочатку все одно не зрозумів. Мені здавалося все це якимось несправжнім. Найбільше мене вражають мої руки, тому що я, перш за все, хотів, щоб мені повернули кисті. Я так і сказав лікарю: я хочу руки, щоб знову працювати", — зізнався він.

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Тепер Джо грає гольф, сам піднімає гантелі та штангу, полюбив більярд і вже навіть подумує знову сісти за кермо. А ще він мріє повернути собі свою посмішку і впевнений, що це — усього лише справа часу.

Нагадаємо, у Франції провели першу в світі пересадку рук разом із лопатками.