Первую в мире пересадку обеих рук с плечами провели во Франции

Бывший электрик потерял руки в 1998 году в результате несчастного случая на работе.

48-летний исландец Гудмундур Феликс Гретарсон стал первым в мире пациентом, которому провели пересадку обеих рук и плеч, сообщает icelandmonitor.mbl.is.

14-часовая операция прошла в Лионском университетском больничном центре Hospices civils de Lyon (HCL) 15 января, в больнице Эдуарда Эррио. В ней участвовали врачи из государственных и частных медучреждений.

Гудмундур, электрик по специальности, потерял обе руки в январе 1998 года в результате несчастного случая в Исландии. Тогда ему было 26 лет. Мужчина получил сильное поражение током во время ремонта высоковольтной линии электропередач.

Бриньольфур Йонссон, хирург-ортопед, лечивший Гудмундура после происшествия, рассказал, что за свою 40-летнюю карьеру он никогда не видел человека с такими серьезными травмами. Доктор сделал ему не менее 54 операций.

Все время после трагедии оставшийся без рук электрик был в контакте профессором Жаном-Мишелем Дюбернаром, который в 1998 году стал первым врачом в мире, успешно выполнившим трансплантацию руки пациенту. Узнав, что у него есть шансы на пересадку рук, исландец в 2013 году переехал в Лион, а долгожданная операция состоялась, спустя семь лет. По словам Йонссона, мужчина твердо верил, что решение его проблемы обязательно найдется, и теперь, если результаты операции будут успешными, это станет настоящей революцией в медицинском мире.

Отец Гудмундура Гретар Феликс Феликсон сообщил журналистам, что его сын еще в реанимации, и врачи пока решили его не торопить с пробуждением. Он в стабильном состоянии, и ближайшие несколько дней будут критическими, однако сейчас все выглядит "многообещающе".

Самая первая в мире пересадка рук была проведена в 2017 году в Мюнхене (Германия), где женщине сделали операцию по трансплантации ниже локтей. Что же касается больницы Эдуарда Эррио в Лионе, то здесь уже проводили трансплантацию кисти, ставшую первой в мире. Это произошло в 1998 году. Через два года врачи больницы пересадили пациенту обе кисти.

Напомним, в Украине возобновили пересадку органов, а доступная трансплантация, по заверениям Минздрава, станет одним из ключевых моментов реформы системы здравоохранения.